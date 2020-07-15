15 Temmuz darbe girişiminin 4. yıldönümünde saat 00:13'te tüm camilerden selalar okunacak 15 Temmuz hain darbe girişiminin 4. yıldönümünde saat 00:13'te tüm camilerimizden selalar okunacak. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da Beştepe Millet Cami'nden sela okuyacak.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain işgal girişiminin 4. yıldönümünde saat 00:13'te tüm camilerden selalar okunacak. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, ''15 Temmuz hain darbe girişiminin 4. yıl dönümünde saat 00:13'te tüm camilerimizden selalar okunacak. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da, Beştepe Millet Camii'nden sela okuyacak.'' ifadeleri kullanıldı. Kaynak: İHA