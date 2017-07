15 Temmuz'da Darende'de Anma Programı Yapılacak

15 Temmuz darbe girişiminin birinci yıl dönümünde Malatya'nın Darende ilçesinde de anma programı düzenlenecek.



Darende Belediye Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen toplantı ile 15 Temmuz'da yapılacak olan etkinlikler ele alındı. Toplantıya Darende Kaymakam vekili Tolga Özdemir, Belediye Başkanı Dr. Süleyman Eser, AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Şimşek, STK temsilcileri, Belediye meclis üyeleri ve başkan yardımcıları katıldı.



15 Temmuz'da Darende Demokrasi Meydanında gerçekleştirilecek olan anma programında yapılacak olan etkinliklerin ele alındığı toplantıda konuşan Başkan Süleyman Eser, hain darbe girişiminin birinci yılının önümüzdeki hafta sonu olacağını belirterek, "1 yılı geride bıraktık, İnşallah hafta sonu 15 Temmuz'u beraber yaşayalım, yaşatalım. Bu günleri sık sık yaşamamız, tekrar etmemiz gerekiyor ki hafızamızda yer etsin. Bu gün burada sizlerle beraber hafta sonu ne yaparız nasıl bir değerlendirme yaparız diye toplandık" dedi.



Darende olarak her zaman birlik ve beraberliği ön planda tuttuklarını belirten Eser, "Hiçbir zaman bireysel hesaplar yapmadık, şahsi düşüncelerimiz olmadı, küçük düşünmedik, kimseye küsmedik, darılmadık, her zaman birliğimizi beraberliğimizi koruduk" diye konuştu.



İlçe Kaymakam Vekili Tolga Özdemir ise 15 Temmuz'un 1 yılını dolduracağını belirterek "1 yıl önceyi düşündüğümüz zaman herkes kafasında o an darbe teşebbüsü nasıl oldu, o şaşkınlığı nasıl üzerimizden attık, kimlerle irtibata kurduk, televizyonlarımızı açtık, Cumhurbaşkanımızı televizyondan izledik, köprüleri gördük. Bunları gördüğümüz düşündüğümüz zaman hepimizin bir anısı oldu. Hepimiz bu darbeye karşı çıkmak için sokaklara çıktık. Hepimiz bu memlekete sahip çıkmak için elimizden geleni yaptık." dedi.