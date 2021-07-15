15 Temmuz Bisiklet Turuna Katılanlara Madalya Takdim Edildi

15 Temmuz Bisiklet Turuna Katılanlara Madalya Takdim EdildiÇankırı Valiliği Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen 15 Temmuz Bisiklet Turu Çankırı Şehitliği önünden başlayarak ilimizin en işlek bölgelerinden devam edip Karatekin Parkında sona erdi.

15 Temmuz Bisiklet Turuna Katılanlara Madalya Takdim EdildiÇankırı Valiliği Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen 15 Temmuz Bisiklet Turu Çankırı Şehitliği önünden başlayarak ilimizin en işlek bölgelerinden devam edip Karatekin Parkında sona erdi. Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerine katılan Valimiz Abdullah AYAZ, Taş Mescit'te açılan serginin ardından Karatekin Parkında sona eren bisiklet turu için tertip edilen madalya takdim törenine katıldı. Çankırı 18 Vites Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü işbirliğiyle gerçekleştirilen tura katılanlara Valimiz Abdullah AYAZ, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hakan TUNÇ, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı ESEN, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun ÇİFTÇİ, İl Emniyet Müdürü Yılmaz DELEN, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Hıdır AYÇİÇEK, AK Parti İl Başkanı Av. Abdulkadir ÇELİK ve diğer yetkililer tarafından hatıra madalyaları takdim edildi.

Kaynak: Habermetre