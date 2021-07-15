15 Temmuz Bisiklet Turuna Katılanlara Madalya Takdim Edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

15 Temmuz Bisiklet Turuna Katılanlara Madalya Takdim Edildi

15 Temmuz Bisiklet Turuna Katılanlara Madalya Takdim Edildi
Habermetre - Haberler | Sadece Haberler

15 Temmuz Bisiklet Turuna Katılanlara Madalya Takdim EdildiÇankırı Valiliği Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen 15 Temmuz Bisiklet Turu Çankırı Şehitliği önünden başlayarak ilimizin en işlek bölgelerinden devam edip Karatekin Parkında sona erdi.

15 Temmuz Bisiklet Turuna Katılanlara Madalya Takdim EdildiÇankırı Valiliği Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen 15 Temmuz Bisiklet Turu Çankırı Şehitliği önünden başlayarak ilimizin en işlek bölgelerinden devam edip Karatekin Parkında sona erdi. Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerine katılan Valimiz Abdullah AYAZ, Taş Mescit'te açılan serginin ardından Karatekin Parkında sona eren bisiklet turu için tertip edilen madalya takdim törenine katıldı. Çankırı 18 Vites Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü işbirliğiyle gerçekleştirilen tura katılanlara Valimiz Abdullah AYAZ, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hakan TUNÇ, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı ESEN, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun ÇİFTÇİ, İl Emniyet Müdürü Yılmaz DELEN, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Hıdır AYÇİÇEK, AK Parti İl Başkanı Av. Abdulkadir ÇELİK ve diğer yetkililer tarafından hatıra madalyaları takdim edildi.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vahap Seçer Devlet Bahçeli Mustafa Şentop İbrahim Aydemir Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Şevval Sam Sezen Aksu Düm Tek Tek Deniz Akkaya
Spor Erol Bulut Fatih Terim Metin Oktay Şenol Güneş Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
15 Temmuz Bisiklet Turuna Katılanlara Madalya Takdim Edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.7.2021 18:15:14. #1.16#

title