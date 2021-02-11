15 Şubat'ta okullar açılıyor mu? Okullar ne zaman açılacak? Öğrenciler tüm müfredattan sorumlu olacak mı?

Okullar 15 Şubat'ta açılıyor mu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan önemli bir açıklama geldi. Peki, 15 Şubat'ta okullar açılıyor mu? Okullar ne zaman açılacak? Hangi okullar, sınıflar açılacak? Öğrenciler tüm müfredattan sorumlu olacak mı?

Okullar 15 Şubat'ta açılıyor mu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Okulların açılmasına yönelik tarih açıklaması milyonlarca öğrenci ve veli tarafından yakından takip ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan önemli bir açıklama geldi. Köy okullarına ilaveten 15 Şubat'ta tüm bağımsız anaokullarını açma kararı verdiklerini ve İlkokulların ise yine seyreltilmiş şekilde haftanın 2 günü açık kalacağını ifade etti. Peki, 15 Şubat'ta okullar açılıyor mu? Okullar ne zaman açılacak? Hangi okullar, sınıflar açılacak? Öğrenciler tüm müfredattan sorumlu olacak mı? İşte detaylar haberimizde...

15 ŞUBAT'TA OKULLAR AÇILIYOR MU?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2 Şubat 2021 tarihinde yapmış olduğu açıklamada, okulların açılış tarihine vurgu yaptı. Selçuk şunları söyledi;

15 Şubat pazartesi günü eğitime başlıyoruz. Köy okullarımızı tüm sınıflarda yüz yüze ve tam zamanlı olarak açıyoruz. Okul öncesine verdiğimiz önem bellidir. 15 Şubat'ta tüm bağımsız anaokullarımızı da açma kararı verdik. İlkokullarımız açılması kararını verdik, yine seyreltilmiş şekilde haftanın 2 günü olarak devam edecektir.

1 Mart tarihinde sınav dönemindeki öğrencilerimiz de tam zamanlı olarak açılacak. Sokağa çıkma kısıtlaması olan gün ve saatlerde öğrencilerimiz izinli sayılacaktır.

Öğrencilerimizin okullarımızda yüz yüze eğitime katılımları velilerimizin kararına bağlı olacaktır. Bu durumda çocuklarımız uzaktan eğitime devam edecek, devamsızlık sayılmayacak.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

15 Şubat'tan itibaren kademeli başlatılacak yüz yüze eğitime ilişkin usul ve esaslar belirlenerek illere gönderildi. Bu kapsamda 15 Şubat itibarıyla, "birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan okulların tamamı, köy ve benzeri seyrek nüfuslu yerleşim yerlerinde il/ilçe hıfzıssıhha kurullarının il ve ilçe millî eğitim müdürlükleri iş birliği içinde alacağı kararlar doğrultusunda tüm ilkokul ve ortaokullar ile tüm bağımsız anaokulu ve özel eğitim anaokullarında haftada 5 gün yüz yüze eğitime geçilecek.

1 Mart'tan itibaren ise tüm resmi ve özel ilkokullarda ve bu ilkokulların bünyesindeki ana sınıfları ile özel eğitim sınıflarında, haftada 2 gün yüz yüze eğitim yapılacak, tüm resmi ve özel ortaokullar ile imam hatip ortaokullarının 8. sınıflarında da yüz yüze eğitime başlanacak. 8. sınıflarda yüz yüze eğitim yapılacak günler ile eğitime başlama ve bitiş saatleri okul yönetimleri tarafından öğretmenlerle birlikte belirlenecek. Ortaokul 5, 6 ve 7. sınıflarda tüm dersler uzaktan eğitim yoluyla işlenmeye devam edilecek.

ÖĞRENCİLER TÜM MÜFREDATTAN SORUMLU OLACAK MI?

Öğrenciler müfredatın tamamından sorumlu olacak. Yüz yüze eğitim saatleri dışındaki diğer saatlerde uzaktan eğitim yoluyla dersler işlenmeye devam edilecek. Bu durumdaki öğrenciler, EBA TV, EBA canlı ders ve harici canlı ders canlı ders uygulamaları gibi yollarla uzaktan eğitim almayı sürdürecek. Yüz yüze eğitim için çocuğunu okula göndermek istemeyen veliler, okul müdürlüklerine yazılı başvuru yapabilecek. Yüz yüze eğitime gelmeyen öğrenciler devamsız sayılmayacak.

İlkokul, ortaokul ve imam hatip ortaokullarındaki yüz yüze ve uzaktan eğitimlerde bir ders 30 dakika, teneffüsler ise onar dakika olacak.

Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklama yapan Sağlık Bakanı Koca, bir başka soru üzerine yüz yüze eğitime geçecek okullar için Milli Eğitim Bakanlığından listelerin alındığını ifade ederek, "Şubat sonuna doğru öğretmenlerimiz için de, özellikle eğitim başlanacak olan sınıflar için söylüyorum, aşılama takvimi başlamış olacak." dedi.