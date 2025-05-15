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15 Mayıs Perşembe 2025 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 15 Mayıs Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar li

15 Mayıs Perşembe 2025 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 15 Mayıs Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar li
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Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 15 Mayıs Perşembe 2025 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 15 Mayıs 2025 günü yayınlanan Resmi Gazete'de, ilan ve alınan kararların detayları haberimizdedir. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Resmi Gazete atamalar listesi, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, 15 Mayıs 2025 Resmi Gazete bugünün kararları neler?

15 Mayıs Perşembe 2025 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 15 Mayıs 2025 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 15 Mayıs 2025 Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER

–– Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Elektrik Piyasası Yan Hizmetler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Türkiye İstatistik Kurumu Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Teşkilat Yönetmeliği

YARGI BÖLÜMÜ
YARGITAY KARARLARI

–– Yargıtay 7 ve 9. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlanları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

TÜMÜ

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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