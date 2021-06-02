15 Mart hangi burç? 15 Mart günü doğanların burcu ne? 15 Mart yükselen burçları nedir?

Astrolojide yer alan 12 burcun kendisine ait özellikleri vardır. Her burcun yükseleni ve alçalanı farklıdır. 15 Mart doğanların burcu ne merak edildi. Peki, 15 Mart hangi burç? 15 Mart günü doğanların burcu hangi burçtur? 15 Mart doğumluların burcu ne? On Beş Mart burcu nedir? 15 Mart yükselen burcu nedir? Detaylar haberimizde.