Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 15 ilde giriş-çıkış yasağı 1 Haziran'da kalkıyor
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Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 15 ilde giriş-çıkış yasağı 1 Haziran'da kalkıyor

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine gönderdiği 'şehir giriş-çıkış seyahat kısıtlaması' genelgesi ile 15 ildeki seyahat kısıtlamasının 1 Haziran saat 00.00 itibarıyla sonlandırılacağını duyurdu.

30.05.2020 19:47 | Son Güncelleme: 30.05.2020 20:08

28 Mayıs Perşembe günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde, büyükşehir statüsündeki 14 il ile Zonguldak ilinde uygulanan seyahat kısıtlamasının, Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda 31 Mayıs'tan itibaren sonlandırılması; şehirlerarası toplu ulaşım araçları ile yapılacak seyahatlerde (uçak, tren, otobüs vb.) Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden kod alındıktan sonra biletlemelerin yapılması hususlarının değerlendirildiği kaydedildi.

SEYAHAT İZİN BELGESİ ALMA ZORUNLUĞU KALDIRILDI

Yapılan değerlendirmeler sonucunda; şehirlerarası toplu ulaşım araçları ile yapılacak seyahatlerde (otobüs, uçak) seyahat izin belgesi alma zorunluluğunun yürürlükten kaldırıldığı, şehirlerarası toplu ulaşım araçları ile yapılacak seyahatlerde (uçak, tren, otobüs vb.) Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden kod alındıktan sonra biletlemelerin yapılacağı bildirildi.

15 İLDE GİRİŞ-ÇIKIŞ YASAĞI SONLANDIRILDI

Büyükşehir statüsündeki Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ile Zonguldak ili olmak üzere toplam 15 ildeki şehir giriş- çıkış kısıtlamasının 31 Mayıs Pazar günü saat 00.00'dan sonra sonlandırılacağı kaydedildi.

65 YAŞ ÜZERİNE 1 AYLIK TEK YÖNLÜ SEYAHAT UYGULAMA SÜRECEK

Genelgeye göre ayrıca; 65 yaş ve üzeri vatandaşların seyahat izin belgesi almaları ve gidecekleri illerden en az 1 ay boyunca dönmemek şartı ile tek yönlü olarak seyahat edebilmeleri uygulamasına devam edilecek. Sokağa çıkma kısıtlaması devam eden 18 yaş ve altı çocuklar ve gençler yanlarında veli/vasisinin bulunması şartı ile seyahat izin belgesi almaksızın şehir içi ve şehirlerarası yolculuk yapabilecek. Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilecek. Aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlem başlatılacak.

Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 15 ilde giriş-çıkış yasağı 1 Haziran'da kalkıyor

Kaynak: DHA

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