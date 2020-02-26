: 15 engelli kösele çanta yaparak istihdama kazandırılacak

26.02.2020 14:46 | Son Güncelleme: 26.02.2020 14:49

Kayseri'de İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İŞKUR İl Müdürlüğü ve Türk Kızılay Kayseri Şubesi'nin işbirliğiyle açılacak kursta 15 engelli kösele çanta yapımını öğrenecek.

Proje dolayısıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda İl Müdürü Celalettin Ekinci, İŞKUR İl Müdür Vekili Ayşe Ak, Türk Kızılay Toplum Merkezleri Yöneticisi Ali Orhan arasında işbirliği protokolü imzalandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Ekinci, proje ile hem engellilerin meslek edinmesine katkıda bulunulacağını hem de unutulmaya yüz tutmuş bir mesleğin yaşamasının sağlanacağını dile getirdi.

İŞKUR Müdür Vekili Ayşe Ak ise istihdamın artırılması, mesleki niteliklerin geliştirilmesi ve özel politika gerektiren grupların iş gücü piyasasına uygunluklarını sağlamak amacıyla programlar hazırladıklarını söyledi.

Ak, bu kapsamda hazırlanan projeyle İŞKUR'a kayıtla işsiz 15 engellinin 28 gün boyunca köseli çanta kursuna katılarak çanta yapımını öğreneceklerini ayrıca günlük harçlık alacaklarını anlattı.

Kursun 20 Mart'ta başlayacağını belirten Ak, katılımcıların genel sağlık sigortalarının da yapılacağını aktardı.

Türk Kızılay Kayseri Şubesi Toplu Merkezleri Yöneticisi Orhan da projeye katkı verenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA

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