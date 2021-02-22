14 yıldır papağını omzundan indirmiyor
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14 yıldır papağını omzundan indirmiyor

22.02.2021 11:30 | Son Güncelleme: 22.02.2021 11:55
14 yıldır papağını omzundan indirmiyor

NİĞDE'nin Bor ilçesinde kuruyemiş dükkanı işleten Kuddusi Issı (57), yaklaşık 500 kelime konuşan ve dua okuyan Paşa isimli papağını 14 yıldır omzundan indirmiyor.

NİĞDE'nin Bor ilçesinde kuruyemiş dükkanı işleten Kuddusi Issı (57),  yaklaşık 500 kelime konuşan ve dua okuyan Paşa isimli papağını 14 yıldır omzundan indirmiyor. Papağanının, ailenin bir ferdi olduğunu söyleyen Issı, dükkana gelen müşterilere 'hoş geldin', 'hacı içeride', 'güle güle' diye seslendiğini ifade etti.

İlçe merkezinde kuruyemiş dükkanı işleten Kuddusi Issı, 14 yıl önce sahiplendiği jaco cinsindeki Paşa isimli papağanını adeta ailesinin bir ferdi gibi olduğunu söyledi. Papağanını yıllardır omzundan indirmediğini ve hem iş yerinde hem de evde beraber zaman geçirdiklerini anlattı. Papağanına yaklaşık 500 kelime öğrettiğini kaydeden Issı, "Papağan bağımlılık yapıyor. Aynı zamanda kendisini sevdirmek için bir sürü cilveler yapıyor. Bu bizden vazgeçemiyor biz de ondan vazgeçemiyoruz. Ben nereye gidersem papağan da geliyor. Sabah kalkınca 'baba dükkana gidelim', 'hadi baba eve gidelim', 'ayaklarım üşüdü içeri girelim' diyor. Müşteriler geldiğinde 'hoş geldin', 'hacı içeride', 'güle güle' gibi söylemleri oluyor. Bir insanda olması gereken özelliklerin fazlası var. Sadakat, sahiplenme, kıskanma özellikleri olan bir hayvan. Konuşur, sohbet eder, dua eder, zikir çeker, ilahi okur, bizim için değişik bir hobi. Bir arkadaş, bir evlat" diye konuştu.  

'TORUNLARIMI VE EŞİMİ KISKANIYOR'Issı, papağının torunlarını ve eşini kendisinden kıskandığını ifade ederek şunları söyledi: "Bazen özellikle söylemesini istediğimiz kelimeler oluyor. Genellikle bizim konuştuğumuz kelimeleri öğreniyor. Küfür etmez. Kendine ait bir dünyası var. Bizim dünyamıza uygun, bizimle birlikte kahvaltı yapar, bizimle birlikte yemek yer. İstediğini işaret eder veririz. İlgilenmediğim zaman hemen küser. Torunlarımı kıskanır. Torunlarımı sevmemi istemez. Hemen döner ilgilenmez veya onlara zarar vermeye çalışır. Eşimle yaklaşmamı istemez. Bu da bizim ailemizin bir ferdi."

- Niğde
14 yıldır papağını omzundan indirmiyor
14 yıldır papağını omzundan indirmiyor
14 yıldır papağını omzundan indirmiyor
14 yıldır papağını omzundan indirmiyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali KADI

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