14 yaşındaki öğrencisine cinsel istismarda bulunan evli öğretmen, hapis cezasından kurtulamadı
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14 yaşındaki öğrencisine cinsel istismarda bulunan evli öğretmen, hapis cezasından kurtulamadı

Birleşik Krallık'a bağlı dört ülkeden biri olan Galler'de, beden eğitimi öğretmeni kadına erkek öğrencisine okulda cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle üç yıl hapis cezası verildi.

14 yaşındaki öğrencisine cinsel istismarda bulunan evli öğretmen, hapis cezasından kurtulamadı
10.09.2020 21:05 | Son Güncelleme: 10.09.2020 21:11

Galler'de yaşayan 28 yaşındaki evli beden eğitimi öğretmeni Katie Smith, 14 yaşındaki erkek öğrencisine çıplak fotoğraf ve cinsel içerikli mesajlar yolladıktan sonra öğrencisini görev yaptığı okulun malzeme deposuna götürüp cinsel istismarda bulundu. Öğretmen, üç yıl hapis cezası aldı.

Kadın öğretmen, hakim kararı okurken gözyaşlarına boğuldu. Öğretmen, cezasının iki buçuk yılını hapiste geçirecek.

FOTOĞRAFLARI ARKADAŞLARINA GÖNDERİNCE İLİŞKİYİ BİTİRDİ

Öğrencisi ile bir kez okulun bir kez de parkta olmak üzere iki defa ilişkiye giren öğretmen, öğrencisine yolladığı fotoğrafları arkadaşlarına gönderdiğini duyunca ilişkisini bitirdi. Öğrenci, annesine öğretmeni ile ilişki yaşadığını söyledi. Bunun üzerine annesi durumu polise bildirdi.

DİKKAT ÇEKMEK İÇİN YAPMIŞ

Mahkemede öğrencisi ile ilişki yaşadığını kabul eden öğretmen, evliliğinde sıkıntılar yaşadığı, görünüşünü beğenmediğini, başkalarının kendisine iltifat etmesine ihtiyaç duyduğunu ve dikkat çekmek için öğrencisi ile ilişkiye girdiğini söyledi.

PSİKOLOJİK TEDAVİ UYGULANACAK

Öğretmen üç yıl hapis cezası veren hakim Kara Shead, öğretmenin ruhsal sorunlarının bulunduğunu ama çocuk taciz eden yetişkinlere gereken sert mesajı vermek için hapis kararı vermek zorunda kaldığını söyledi. Mahkeme ayrıca öğretmene psikolojik tedavi uygulanması kararını verdi.

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