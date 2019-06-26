14 Yaşındaki Hacker'ın Geliştirdiği Virüs, Binlerce Cihazı Kullanılamaz Hale Getirdi

Kendisine Light Leafon diyen 14 yaşındaki bir bilgisayar korsanı, adı Silex olan yeni bir IoT (Internet of Things - Nesnelerin İnterneti) virüsü geliştirdi. Virüs, Unix işletim sistemli cihazları hedef alıyor ve cihaza erişim sağlamaya çalışıyor. Siteme girdikten sonra yazılım, cihaza bağlı olan bütün diskleri numaralandırıyor ve diskleri rastgele verilerle dolduruyor.

Virüs, bütün bunları yaptıktan sonra cihazın güvenlik duvarı kurallarını siliyor ve cihazı bağlı olduğu ağdan çıkarıyor. Sonra da sistemi yeniden başlatıyor. Cihaz, bu olaylardan sonra tamamen kullanılamaz hâle geliyor. Cihaza tekrar erişim sağlamak içinse bütün donanımların tekrar kurulması gerekiyor.

Bugünün erken saatlerinde ortaya çıkan yazılım, en az 2.000 cihazı kullanılamaz hâle getirdi. Virüs, ayrıca GNU/Linux sunucularına da bulaşabiliyor. Bu tehlikeli virüsün İran menşeli bir siteden yayıldığı belirtiliyor. NewSky Security isimli güvenlik servisinde çalışan Ankit Anubhav, Zdnet'e virüsün yapımcısı ile iletişime geçtiğini ve onun 14 yaşında olduğunu söyledi.

14 yaşındaki genç bilgisayar korsanı, Anubhav'a yazılımı daha da geliştirmek ve yazılıma ekstradan zarar verici özellikler eklemek istediğini söyledi. Light, geçen yıl çıkan ve 10 milyon cihazı kullanılmayacak hâle getiren IoT virüsü Brickerbot'tan esinlendiğini de ekledi. Virüsün üstünde çalışan Light, yazılımı tekrar yapacağını ve yeni versiyonda Brickerbot'ta olan özelliklerin tümünün mevcut olacağını söyledi.