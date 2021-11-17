Belediyenin eğitim destek evinde rezalet! Annenin şüphesi cinsel istismarı ortaya çıkardı - Haberler
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Belediyenin eğitim destek evinde rezalet! Annenin şüphesi cinsel istismarı ortaya çıkardı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Belediyenin eğitim destek evinde rezalet! Annenin şüphesi cinsel istismarı ortaya çıkardı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Belediye Eğitim Destek Evi Koordinatörü Sevan S., 14 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınarak tutuklandı. Rezalet ise annenin, ders çalışma bahanesiyle sürekli şüphelinin evine giden kızından şüphelenmesi ile ortaya çıktı.

BALIKESİR (İHA) - Bandırma Belediyesi Eğitim Destek Evi Koordinatörü S.S., 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar suçlamasıyla tutuklandı.

ANNENİN ŞÜPHESİ REZALETİ ORTAYA ÇIKARDI

Anne M.K., şu an 17 yaşında olan kızının sürekli olarak destek evinde tanıdığı S.S.'nin evine ders çalışma bahanesiyle gitmesinden şüphelendi. Kızıyla konuşan M.K. duydukları karşısında şoka girdi.

ANNENİN ŞİKAYETİ ÜZERİNE ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Anne M.K.'nin şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve tutuklanan S.S.'nin iddiaları reddettiği öğrenildi.

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