14 Şubat Sevgililer Gününde Sancaktepe'de 14 çift dünya evine girdi

Sancaktepe'de 14 Şubat Sevgililer Gününe özel 14 çift 14.02.2022'de saat 14.00'da dünya evine girdi. Sancaktepe Belediyesi tarafından, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel düzenlenen toplu nikah töreninde saat 14.00'da 14 çift davetlilerin huzurunda bir ömür boyu mutluluğa evet dedi.

Sancaktepe Belediyesi, Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi ve Nikah Sarayında 14 Şubat'a özel saat 14.00'te 14 çiftin nikahını kıydı. Heyecanları gözlerinden belli olan çiftler bu özel günde bir ömür boyu mutluluğa davetlilerin huzurunda 'evet' dedi.

Sancaktepe Belediye Başkanı Av. Şeyma Döğücü, annesinin vefatından dolayı programa katılamazken toplu nikahı Sancaktepe Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Ayyıldız kıydı. Nikah kıyıldıktan sonra çiftlere kırmızı gül, kahve takımı, kol saati ve isimlerinin yazılı olduğu tabak hediye edildi.

14 Şubat saat 14.00 'te Nikahları kıyılan çiftlerden Mehmet Emin yıldız, " Çok mutluyuz, aynı zamanda çok heyecanlıyız. 14 Şubat dünyada ve Türkiye'de sevgililer günü. Biz de bu günde nikahımızı kıydığımız için çok mutluyuz. Bu özel günü bu şekilde değerlendirmek istedik "dedi.

Hatice Kalaylı, "14 Şubatı seçmemizin sebebi ileride çocuklarım olursa anlatacağım güzel bir anım olsun istiyorum" ifadelerini kullandı.

Elem Koç, "Çok heyecanlıyız bu günün anlam ve önemi bizim için çok büyük. Yan yana olduğumuz sürece bizim için her gün 14 Şubat tüm dünyada kutlandığı için biz de bu özel günü seçtik " şeklinde konuştu.

Mahi Erda, "2. baharımızda hayırlısı ile bir ömür gitmesi için buradayız. Belediye Başkanımıza ayrıca teşekkür ederiz. Böyle güzel bir günde güzel bir tören düşünmüşler, hem evlilik yıl dönümü hem sevgililer günü ikisi aynı gün denk gelmesi güzel oldu" dedi. - İSTANBUL