14 Şubat 2021 ne zaman? Sevgililer Günü hangi güne denk geliyor? Sevgililer günü hediyeleri neler?

14 Şubat 2021 tarihi çiftler için en güzel günlerden biridir. Romantik dakikalar geçirmek isteyen sevgililer şimdiden program, aktiviteler ve hediyeler hazırlıyor. En doğru anda yapılacak olan Sevgililer Günü hangi güne denk geliyor? 14 Şubat 2021 ne zaman? Sevgililer günü hediyeleri neler? sorularının yanıtı detaylarda!

14 ŞUBAT 2021 NE ZAMAN? SEVGİLİLER GÜNÜ NE ZAMAN?

Bu yıl korona virüs salgın dönemine denk gelen 14 Şubat 2021 Sevgililer günü Pazar gününe denk gelmektedir. Hafta sonuna denk gelen Sevgililer Günü için şu anda hala kısıtlamalar devam etmekte. Bunun için 14 Şubat 2021 Sevgililer gününe özel daha önceden programın yapılması önerilir.

SEVGİLİLER GÜNÜ HEDİYELERİ NELER?

Sevgililer gününe özel milyonlarca hediye bulunmakta. Bunlardan en değerli ve sonsuz kalıcılığa sahip olanları sizler için derledik.

Sonsuzluk Gülü

Sevgililer gününün anlamına ve önemine tam olarak uygun bir hediye olan sonsuzluk gülü, tasarımıyla sevgilinizi derinden etkileyecek. Farklı renk seçenekleri ve farklı tasarım seçenekleri sunan sonsuzluk gülü, çok sayıda alternatif sunuyor.

Kulaklık

Hiçbir zaman yanınızdan ayıramayacağınız sevgililer günü hediyelerinden biri de, kulaklıklar. İster kadın olsun, ister erkek kulaklığı her taktığında sizi hatırlamaktan kendini alıkoyamayacaktır.

Eldiven - Bere

Siz yanında yokken sevgiliniz üşümesin diye ona sevdiği renk ve modellerde sıcacık tutacak atkı ve bereler modellerini tercih edebilirsiniz.

Akustik Gramofon Müzik Aleti

Son dönemlerde teknolojinin gelişmesi biz insanlara bir çok katkı sağladı. Küçük ev aletlerinden büyük ev aletlerine kadar ürün yelpazesini çoğalttı. Tabi bu da sevgililer günü hediyelerinin çeşitliliğinin artmasına yardımcı oldu. Bunun en güzel örneklerinden biri de akustik gramofon müzik aleti. Pratik olarak müziği açıp akustik gramofon müzik aletine takarak evin her köşesinde müziği duyma şansı yaratır. Vintage ürünlerden esinlenerek yapılan akustik gramofon müzik aleti, en güzel sevgililer günü hediyelerinden biri.

Sevgililer Günü Yastığı

Sevgililer gününü anlamlı bir hale getiren sevgililer günü yastığı, üzerine resim ve yazı eklenerek oluşturulan romantik bir hediyedir. Siz yokken sarılacağı ve sizi hatırlayacağı sevgililer günü yastığını tercih edebilirsiniz.

Kol Saati

Biliyoruz ki alacağınız hediye her daim sevgilinizin yanında olsun isterseniz. Kim istemez ki? O zaman her daim baktıkça sizi hatırlamasını sağlayacak, sürekli yanında taşıyacak, aynı zamanda akıp giden zamanı takip edebilecek sevgililer günü hediyelerinden biri olan kol saatine ne dersiniz? Hem sizi unutmasını engelleyecek hem de ne kadar özel olduğunu her daim hatırlatacaksınız.

Romantik Fotoğraf Albümü

Sevgiliye alınabilecek romantik hediye seçeneklerinden biri de fotoğraf albümüdür. Özel anları yansıtan fotoğraflarla oluşturulan albüm, sevgilinizi çok etkileyecek.