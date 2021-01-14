14 Ocak 2021 TRT spor Yayın Akışı
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14 Ocak 2021 TRT spor Yayın Akışı

14.01.2021 06:42 | Son Güncelleme: 14.01.2021 06:47
14 Ocak 2021 TRT spor Yayın Akışı

14 Ocak 2021 Perşembe günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:05 Teknik Analiz

00:05 Taktik Analiz

00:45 Spor Artı

02:00 Milan - Torino

02:00 Fiorentina - Inter

02:00 Stadyum

02:00 İtalya Kupası Son 16 Turu Futbol Karşılaşması Milan - Tor

03:45 Süper Lig Goller

03:45 Takvim Yaprakları

03:50 Efsanelerin İzinde

03:55 Süper Lig Özetler

03:55 Spor Kitaplığı

04:30 TFF 1. Lig Özetler

05:00 Almanya Bundesliga Özetler

05:05 Taktik Analiz

05:05 Teknik Analiz

05:20 Spor Kitaplığı

05:25 Takvim Yaprakları

05:30 Futbol Anadolu

05:45 Efsanelerin İzinde

05:55 Süper Lig Özetler

06:30 Almanya Bundesliga Özetler

06:50 İtalya Kupası Özetler

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 İtalya Kupası Özetler

09:30 Süper Lig Özetler

09:40 Almanya Bundesliga Özetler

09:50 Hava Durumu

09:55 Takvim Yaprakları

10:00 Spor Bülteni

10:55 Spor Kitaplığı

10:55 Efsanelerin İzinde

11:00 Spor Manşet

12:30 İtalya Kupası Özetler

12:35 İtalya Kupası Magazin

12:40 Almanya Bundesliga Özetler

12:45 İngiltere Premier Lig Özetler

13:00 Spor Bülteni

13:45 Süper Lig Goller

13:55 Takvim Yaprakları

13:55 Hava Durumu

14:00 Spor Stüdyosu

14:00 TBMM-TV

14:00 Gündem Futbol

16:00 Gündem Futbol Transfer

16:55 Fiorentina - Inter

16:55 İtalya Kupası Son 16 Turu Futbol Karşılaşması Fıorentına -

17:50 Takvim Yaprakları

17:55 Hava Durumu

18:00 Spor Merkezi

18:00 Aktüel Futbol

18:55 Adana Demirspor - Menemenspor

19:00 Futbol Aklı

19:00 Spor Merkezi

19:40 Napoli - Empoli

19:40 İtalya Kupası Son 16 Turu Futbol Karşılaşması Napoli - Em

19:55 Hava Durumu

20:00 Futbol Anadolu

20:30 Spor Akşamı

21:00 Stadyum

21:30 Avrupa'dan Futbol

21:30 Başlama Vuruşu

21:45 Spor Akşamı

22:40 Juventus - Genoa

22:40 Milan - Torino

22:40 İtalya Kupası Son 16 Turu Futbol Karşılaşması Juventus -

23:10 Atalanta - Cagliari

23:10 İtalya Kupası Son 16 Turu Futbol Karşılaşması Atalanta - Ca

Kaynak: InterSinema.com

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