14 nerenin plaka kodu? 14 plaka kodu neresi, hangi ile aittir? Bolu plaka harfleri nedir?
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14 nerenin plaka kodu? 14 plaka kodu neresi, hangi ile aittir? Bolu plaka harfleri nedir?

Ülkemizdeki toplam 81 ilin 14. sırada yer alan B harfiyle başlayan bir şehirdir. Plaka kodları otomobil-araç taşıtlarında kullanılmaktadır. Peki 14 nerenin plakasıdır, ilçelerinin plaka harfleri nelerdir şimdi haberimizde aktaralım.

14 nerenin plaka kodu? 14 plaka kodu neresi, hangi ile aittir? Bolu plaka harfleri nedir?
28.07.2020 16:42 | Son Güncelleme: 28.07.2020 16:46

Türkiye'deki 14 plaka kodu Bolu iline aittir. Ülkemizde toplamda 81 şehir mevcuttur ve plaka numarasına göre 14. sırada olan ilimiz Bolu'dur. Bolu'nun plaka kodu 14'dür.

14 NERENİN PLAKASI?

14 plakası hangi ilin? : Bolu

14 il plakası Bolu iline ait bir plaka kodudur. Yani arabalarda, otomobillerde, kamyonlarda, motosikletlerde vb. taşıtlı araçlarda plaka kodu 14 olanlar Bolu iline ait demektir.

Ayrıca 14 plaka kodunun yanındaki bazı harfler de Bolu'nun ilçelerini simgelemektedir. Yani 14 plaka koduna sahip bir aracın plakasının ortasındaki harflerine bakılarak Bolu'nun hangi ilçesine ait onu öğrenebiliyoruz.

BOLU'NUN İLÇELERİNE AİT PLAKA KODLARI VE HARFLERİ

Bolu'nun plaka kodu 14'dür. Ek olarak plakada 14 numarasının hemen sağında yer alan harflere bakılarak da o araç Bolu'nun hangi ilçesinden çıkmadır onu bulabiliyoruz. Şimdi ilçe bazında Bolu merkez ve ilçelerinin plaka koduna ait harflerini paylaşalım:

Bolu Merkez plaka kodu harfleri: 14 AC 001 - 14 AZ 999 aralığında, 14 BA 001 - 14 BD 999 aralığında, 14 BE 001 - 14 BE 999 aralığında, 14 DA 001 - 14 DZ 999 aralığında, 14 EA 001 - 14 EZ 999 aralığında, 14 M 0001 - 14 M 3999 aralığında, 14 T 0001 - 14 T 2499 aralığında yer alır.

Bolu Gerede ilçesi plaka kodu harfleri: 14 KA 001 - 14 KZ 999 aralığında, 14 M 5000 - 14 M 5499 aralığında ve 14 T 3500 - 14 T 3999 aralığında yer alır.

Bolu Mudurnu ilçesi plaka kodu harfleri: 14 LA 001 - 14 LZ 999 aralığında ve 14 T 4000 - 14 T 4500 arasında yer almaktadır.

14 nerenin plaka kodu? 14 plaka kodu neresi, hangi ile aittir? Bolu plaka harfleri nedir?

Sonuç olarak Bolu iline kayıtlı olan araçların plakası 14 numarasıyla (sayısıyla-rakamıyla) başlamaktadır. Akabinde devam eden plaka numarasındaki harflere göre ise yukarıdaki gibi ilçeleri bulabiliriz.

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