14 Mart Tıp Bayramı
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14 Mart Tıp Bayramı

14.03.2021 15:43 | Son Güncelleme: 14.03.2021 16:08
14 Mart Tıp Bayramı

Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, 14 Mart Tıp Bayramı dolaysıyla Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret etti.

Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, 14 Mart Tıp Bayramı dolaysıyla Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret etti.

Sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı'nı kutlayan Beydemir, ziyaretinde yaptığı açıklamada, sağlık hizmetlerinin aksamadan devam edebilmesi için canhıraş şekilde çaba sarf eden tüm sağlık çalışanlarına müteşekkir olduğunu söyledi.

Yerinden ve yeterli sağlık hizmeti alımı noktasında üniversitenin Tıp Fakültesi bünyesinde hizmet veren Eğitim ve Araştırma Hastanesinin önemine vurgu yapan Beydemir, şöyle konuştu:

"Gecesi gündüzü olmadan tam 1 yıldır Kovid-19 salgınıyla mücadele eden tüm sağlık çalışanlarını bir kez daha şükranla anıyorum. Virüs nedeni ile vefat eden kıymetli sağlık çalışanlarımıza ve hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Halihazırda hasta olan tüm vatandaşlarımıza da bu vesile ile acil şifalar diliyorum. Doktorundan hemşiresine, hasta bakıcısından temizlik personeline kadar tüm sağlık çalışanlarının verdiği bu büyük mücadele inanıyorum ki gelecekte bu günlerden bahsederken büyük harflerle ve altı çizili olarak yazılacaktır. Hep birlikte mücadelemize devam ederek bu günlerin de üstesinden geleceğimize inanıyorum."

Prof. Dr. Beydemir, İl Sağlık Müdürü Ferhat Damkacı, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Erhan Arıkan ve Başhekim Yardımcısı Yusuf Murat Altun ile sağlık çalışanlarına hediyeler verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Harun Reşit Kaymaz

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