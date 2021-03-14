14 Mart Tıp Bayramı
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14 Mart Tıp Bayramı

14.03.2021 14:25 | Son Güncelleme: 14.03.2021 14:28
14 Mart Tıp Bayramı

AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, Odunpazarı İlçe Başkanı Ali Acar ve İl Sağlık Müdürü Dr. Uğur Bilge, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla birer mesaj yayımladı.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, Odunpazarı İlçe Başkanı Ali Acar ve İl Sağlık Müdürü Dr. Uğur Bilge, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla birer mesaj yayımladı.

Milletvekili Günay, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede ilk günden itibaren en ön safta gece gündüz çalışan sağlık personelinin büyük bir fedakarlık yaptığını belirtti.

Tüm sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı'nı kutlayan Günay, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Tarih sizleri 'kahramanlar' olarak yazacak. Verdiğiniz mücadele gelecek nesillere örnek olacak. Teşekkürümüzü sadece bir gün hatırlayarak değil, en büyük teşekkürümüzü kurallara uyarak yapabilir, tüm sağlık çalışanlarımıza en büyük desteği verebiliriz. Lütfen bireysel sorumluluğumuzu unutmayalım. Her birey güvende, sağlıklı olmadan hiç kimse güvende olmayacak."

Ali Acar ise şunları kaydetti:

"Cihan hükümdarı Kanuni Sultan Süleyman'ın ifade ettiği, 'Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi' sözünün önemini özellikle içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde hep birlikte bir kez daha anlamış bulunduk. Sağlık, hayatımızın her döneminde olmazsa olmazımızdır. Sağlığımızın teminatı olan sağlık çalışanlarımızın fedakarca hizmetleriyle bugünleri de geride bırakacağız. Dün ve bugün olduğu gibi yarın da yine doktorlarımıza ve sağlık çalışanlarımıza ihtiyacımız olduğu gibi bizler de daima onların destekçisi olmaya devam edeceğiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sözlerinde yer verdiği, milletimize ve devletimize bağlı, ülkesi için her türlü fedakarlığı canı pahasına göğüsleyen tüm sağlık çalışanlarımıza minnettarız."

Dr. Uğur Bilge de Tıp Bayramı'nın ilk kez İstanbul'un işgaline yönelik protestoda tıp öğrencileri ve doktorlar tarafından 14 Mart 1919'da kutlandığını aktardı.

Bilge, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sağlık sorunlarının ortadan kaldırılması adına her koşulda görev yapan sağlık çalışanlarımızın ortaya koyduğu çabanın değeri ölçülemez. İnsanlarımızın yaşam kalitesini yükseltmek ve halkımıza daha sağlıklı bir hayat sağlamak için bütün zorluklara rağmen gece gündüz demeden onurlu ve kutsal bir görevi büyük özveriyle yerine getiren, sağlık çalışanlarımızı içtenlikle tebrik ediyorum. İnsanı yaşatmayı, insanın acısını azaltmayı ve insanlığa daha sağlıklı bir yaşam sunmayı ilke edinen, bu kutsal saygın ve onurlu mesleği büyük fedakarlıklarla yerine getiren, en güç koşullarda bile sağlık hizmetlerinin her alanında özveriyle çalışan tüm sağlık çalışanlarımızın günü kutlu olsun."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selçuk Kızıldağ

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