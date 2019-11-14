14.11.2019 20:08 | Son Güncelleme: 14.11.2019 20:10

14 Kasım Diyabet Günü'nde farkındalığı artırma etkinliği

Başhekim Doç. Dr. Ahmet Şen:

"Amaç toplumsal alışkanlık ve özel hayatımızdaki beslenme ve aktiviteleri düzeltmek"

SAMSUN - Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 14 Kasım Diyabet Günü nedeniyle vatandaşları bilgilendirmek amaçlı bir stant kuruldu.

Samsun halkının merak ederek ziyaret ettikleri diyabet günü standında hemşireler tarafından vatandaşların kan şekeri ölçüldü ve anket düzenlenerek diyabet riski taşıyıp taşımadıkları ve diyabete karşı ne kadar hazırlıklı oldukları test edildi. Hemşireler tarafından ele batırılan küçük bir iğne gibi basit bir yöntemle aç karnına yapılan testler sonucu ölçülen kan şekeri değerlerinin doğrultusunda vatandaşlara uyarılar yapıldı.

Standı ziyaret eden Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ahmet Şen, diyabet günü nedeniyle oluşturulan standın oldukça yoğun ilgi gördüğünü belirterek, "Çok sayıda hastamız parmak ucundan basit bir yöntemle de olsa kan şekeri tetkiki yaptırmak, diyabet riski taşıyıp taşımadıkları öğrenebileceği basit bir anketle kendi durumunu değerlendirmek amacıyla standımızı ziyaret ettiler. Biz de bu amaçla farkındalığı artırarak diyabetle ilgili toplumsal bazı alışkanlıklarımızı, özel hayatımızdaki beslenme ve aktivite anlamındaki faaliyetlerimizi düzeltmek adına bir farkındalık oluşturma amacıyla bu standı oluşturduk" dedi.

Diyabet bölünme yüzdesinin toplumda oldukça yüksek olduğunu aktaran Doç. Dr. Şen, "Diyabeti olduğunu bilen hasta şayet beslenme ve aktivitesiyle ilgili düzenlemeleri yapıp kendinde bir hayat stili şeklinde günlük aktivitesine, günlük yaşamına eğer adapte edebilirse diyabetten korkulacak bir komplikasyonla karşılaşma oranı oldukça azalmakta. Bu amaçla farkındalığı artırmak, farkındalığı artırarak bilgiyi artırmak amacıyla bugün standımızı kurduk oldukça da ilgi gördü" şeklinde konuştu.

Hemşireler ayrıca hastane çevresindeki vatandaşlara Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanmış diyabet konusunda bilgilendirici broşürler dağıttı.

Kaynak: İHA