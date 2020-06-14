14 Haziran 2020 Trt1 Yayın Akışı 14 Haziran 2020 Pazar günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT1 YAYIN AKIŞI 00:00 İğne İplik 02:25 Ege'nin Hamsisi 03:25 Yeditepe İstanbul 03:55 Aslan Ailem 05:30 Bir Yusuf Masalı 07:05 Böyle Bitmesin 07:40 Uğurlugiller 08:50 9. Hariciye Koğuşu 09:15 Diriliş Ertuğrul 10:05 Perihan Abla 11:50 Enine Boyuna 12:05 Gülşen Abi 12:50 En Son Babalar Duyar 13:00 Ailenin Yeni Üyesi 14:05 Kalk Gidelim 14:05 Yeditepe İstanbul 16:30 Şampiyon 17:15 Soru Küpü 19:00 Ana Haber 20:00 Kalk Gidelim 20:00 Seksenler 23:30 Zaman Matinesi 23:50 Filinta Kaynak: InterSinema.com