13 YILDIR DİNMEYEN ACI; GÜNGÖREN ŞEHİTLERİ ANILDI

Güngören'de 13 yıl önce ardı ardına patlatılan bombalarla şehit edilen 17 kişi için anma töreni düzenlendi.

Güngören'de 13 yıl önce ardı ardına patlatılan bombalarla şehit edilen 17 kişi için anma töreni düzenlendi.

27 Temmuz 2008'de İstanbul Güngören'deki Menderes Caddesi'nde çöp kutusuna bırakılan iki bombanın patlatılması sonucu hayatını kaybeden 17 vatandaş için, isimlerinin yazılı olduğu anıtın önünde anma töreni düzenlendi. Şehit aileleri ve gaziler ile yakınlarının katıldığı törende acılar hala dün gibi tazeydi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla başlayan törende, şehitler için Kuran'ı Kerim okundu, dua edildi.

HER TOPRAKTA ŞÜHEDANIN KANI VAR

Törene Güngören Kaymakamlığı'na vekaleten Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan katıldı. Eldivan hayatını kaybeden vatandaşların ailelerine baş sağlığı dileyerek, 'Bin yıldır Anadolu topraklarında o kadar çok şehit verdik ki ayağımızı bastığımız her toprakta şühedanın kanları var. Bu topraklarda yaşamanın da bir bedeli var. Birlik beraberliğimizi bozmamamız lazım. Çocuklarımızı birlik beraberlikle sırt sırta, omuz omuza yetiştirmemiz gerekiyor' ifadelerini kullandı.

KARDEŞLERİMİZİN ANISINA SAHİP ÇIKACAĞIZ

Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir ise, 'Ülkemiz için, milletimiz için canlarını feda eden tüm kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaşanan patlamada vefat eden şehitlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum. Acılarımızı 13 yıl geçmesine rağmen unutmuyoruz. Şehit olan kardeşlerimizin anısına sahip çıkacağız. Şehitlik bizim için ölmek demek değil. Biz şehitlerin ölmediğine inanan, yaşadığına iman eden bir dinin mensuplarıyız. Şehitliği arzulayan, yücelten bir milletin evlatlarıyız. Biz onların kahramanlığı sayesinde huzurla yaşadığımızı farkındayız. Minarelerimizden ezan eksilmiyorsa, milletimiz geleceğe umutla bakabiliyorsa, Türkiye hedeflerine doğru emin adımlarla yürüyebiliyorsa işte bu kahramanların fedakarlıkları sayesindedir' diye konuştu.

KUŞLARINA YEM ALMAK İÇİN GİTTİ; BİR DAHA GERİ DÖNMEDİ

Patlamada 47 yaşındaki eşi Hayrettin Güler'i kaybeden Bengü Güler, gözyaşlarını tutmaya çalışarak yaşadıklarını paylaştı.

Eşinin kuşlara yem almak için markete gittiğini ve bir daha geri dönmediğini belirten Güler, yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı:

'Saatler sonra ölüm haberini bir canlı yayında öğrendim. O bomba buraya düşmüştü ama yıllardır da evimizin içinde duruyor, yıllardır onunla beraber yaşıyoruz. Kızım o zamanlar 4 yaşındaydı ve şu an 17 yaşında. Babasının ölümünden 20 gün önce doğum gününü kutlamıştık. Çok küçüktü ama şimdi genç kız oldu. Yıllar ve mücadele etmek çok zordu. Çocuğum babasının eksikliğini hala yaşıyor. Ben bazen yapamadığımı, eksik kaldığımı düşünüyorum çünkü çocuğumu bu şekilde büyütmek çok zordu. Sevindiğimiz tek bir şey var; bayrağımızın kırmızısında artık bizim de kanımız var' dedi.

Yakınlarını kanlı saldırıda kaybedenler ile terörü lanetleyen çok sayıda kişinin şehitlerin adının yazılı olduğu anıta gül bırakması ve dua etmesiyle anma programı sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı