13 yıl önceki kuzenler cinayetini adli genetikçiler aydınlatacak

16.10.2019 16:27

BALIKESİR'in Savaştepe ilçesinde 13 yıl önce, kaybolduktan 44 gün sonra cesetleri bulunan kuzenler Büşra Karabacak (10) ve Tuğçe Yıldırım (10) cinayetinin aydınlatılması için 3 adli genetik uzmanı görevlendirildi. Adli genetik uzmanları, 2 kız çocuğunun tırnak aralarında bulunan doku örnekleri ile tutuklandıktan 30 gün sonra salıverilen şüpheli 2 kardeşten alınan DNA örneklerinde yapılan karşılaştırmalarla ilgili verilen raporlardaki çelişkiyi ortadan kaldıracak. 13 yıldır çocuklarının katillerinin yakalanmasını bekleyen Karabacak Ailesi, adli genetik uzmanlarının olayı aydınlatacağından umutlu.

Savaştepe'de 13 yıl önce okula giderken kaybolan Büşra Karabacak (10) ve Tuğçe Yıldırım'ın (10) 44 gün sonra cesetleri bulundu. Yapılan tüm aramalara rağmen katil zanlıları bulunamayan çocukların ölümüyle ilgili Seyhan Yakar ve kardeşi Ayhan Yakar gözaltına alındı. Serbest bırakılan kardeşlerden alınan DNA örnekleri, cinayete kurban giden Büşra ve Tuğçe'nin tırnaklarının arasında bulunan doku örnekleri ile karşılaştırıldı. Adli Tıp Kurumu, hazırladığı raporunda, kuzenlerden alınan doku örneklerinin Yakar Kardeşler'e ait olmadığını ancak aynı soydan gelen bir veya iki erkeğe ait olduğunu bildirdi.

Kaynak: DHA