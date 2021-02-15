13 şehidin ardından TSK yeni hedefi belirledi: PKK'nın ana karargahı Kandil yerle bir edilecek

TSK'nın Gara harekatıyla Kandil, Mahmur ve Sincar'daki varlığı tehlikeye giren terör örgütü PKK alçakça bir infaz gerçekleştirdi. Teröristler 2015 ve 2016 yılında kaçırdıkları asker, polis ve sivil 13 rehineyi infaz ederken TSK'nın yeni hedefi terör örgütünün ana karargahı Kandil'i yerle bir etmek olarak belirlendi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde yürütülen Pençe Kartal-2 Harekatı'na ilişkin açıklama yaptı. TSK komuta kademesiyle önceki gün Şırnak'taki Harekat Merkezi'ne gelen Akar, PKK/KCK ve diğer terörist unsurların temizlenmesi, hudut güvenliğinin sağlanıp, daha önce teröristler tarafından kaçırılan vatandaşlarımızın kurtarılması için 10 Şubat saat 02.55'te başlatılan harekatın detaylarını anlattı. Vatandaşlarımızın tutulduğu mağaraya ilişkin ayrıntılı bilgilere etkin istihbaratla ulaşıldı. Rehinelerin yerlerinin değiştirilmesi ihtimaline karşı bölge uzun süre anlık olarak izlendi. Bölgenin maketi çıkarıldı, model arazi üzerinde senaryo üzerine müşterek tatbikat icra edildi.

ÖNCE HAVA SONRA KARA HAREKATI

Dohuk'tan Erbil'e kadar uzanan Gara bölgesinde 75 km genişliğinde 25 km derinliğinde gerçekleştirilen Pençe Kaplan-2 Harekatında Silahlı Kuvvetler, taktik, aldatma ve örtü stratejisi izledi. Savaş uçakları, havadan ihbar kontrol uçağı, tanker uçaklar ve destek uçaklarıyla Hava Kuvvetleri'ne ait 41 uçak, bölgede çok geniş bir arazide 50'den fazla hedefi vurdu. PKK terör örgütünün Gara'daki mağaraları, karargahları, mühimmat depoları, barınak ve sığınakları yerlebir edildi. 10 Şubat günü saat 02.55'de başlayan hava harekatından 2 saat sonra saat 04.55'te ise bölgeye hava destekli kara harekatını icra etmek üzere özel birlikler indirildi.

HAVA HAREKATI BAŞLADIKTAN SONRA 13 KİŞİYİ İNFAZ ETTİLER

Özel timler Beyaz Dağ'daki mağaraya üç noktadan operasyon başlattı. PKK'lı teröristlerle girilen ilk temasta 3 asker şehit düştü, 3 asker yaralandı. 2'si sağ, 3'ü sözde lider kadrodan olmak üzere 53 terörist etkisiz hale getirildi. İlk istihbarat verilerine göre, mağarada bir odada 12-13, diğer bir odada 2 olmak üzere toplam 14-15 rehine tutulduğu tahmin ediliyordu. Operasyon sonunda 13 vatandaşımızın naaşına ulaşıldı. PKK'lı teröristlerin hava harekatı başladıktan hemen sonra rehineleri infaz ettiği öğrenildi. 13 rehinenin 12'si başından, 1'i ise omuzundan vurulmuş halde bulundu. Rehinelerin naaşlarının alınmasının ardından mağara patlatılarak imha edildi.

MAĞARA HAPİSHANE

İlk istihbarat verilerine göre, mağarada bir odada 12-13, diğer bir odada 2 olmak üzere toplam 14-15 rehine tutulduğu tahmin ediliyordu. Mağara terör örgütü tarafından hapishane olarak kullanılıyordu. Dere yatağında ve her iki yanında yüzde 60 meyilli olan, Hava Kuvvetleri'nin görerek ateş etme imkanı bulunmayan 3 girişli mağarada 7 demir kapılı yüksek korunaklı 9 oda bulundu. Yüksek korunaklı mağaranın 2 cm kalınlığındaki demir kapılar, beton zemin, sera naylonu ile kapatılmış tavanları ve çıkışında 50 cm yüksekliğindeki beton duvarla desteklendiği görüldü. Mağarada 120 cm'ye 200 cm boyutundaki tüneller, asma kilitli, sürgülü demir kapılar, 20 ila 35 m2 genişliğinde odalar, 50 m2 genişliğinde duş ve havalandırma bölümü tuvaletlere rastlandı. Bu mağara da Afrin'de karşılaşılan mağaralara benzerliğiyle dikkat çekti.

HEDEF LİDER KADRO: KANDİL YERLE BİR EDİLSİN

Yeni Şafak'ın haberine göre Pençe Kartal-2 harekatıyla, Pençe Harekat bölgelerine sızma ve saldırı planlayan teröristler bölgeden temizlendi. Harekatın tamamlanması ardından birlikler emniyetle üslerine döndü. Gara bölgesi İHA/SİHA sistemleriyle 7/24 gözlem altına alındı. Gerek arazi yapısı, gerekse güvenliğin tesisinin zorluğu nedeniyle bölgede üslenmeye gidilmedi. Yeni istihbarat verileri üzerine bölgeye yönelik operasyonlar devam edecek. Harekatla PKK'nın sözde elebaşlarına "güvende değilsiniz" mesajı net olarak verildi. Harekatın ardından Kandil'den Mahmur ve Sincar'a kadar tüm bölgede istihbarat üzerine gerekli operasyonların yapılacağı gösterildi. Artık hedef terör örgütünün ana karargahı Kandil'i yerle bir etmek.