13 Haziran 2020 Cumartesi 31154 sayılı Resmi Gazete - Resmi Gazete kararları Resmi Gazete de bugün neler var? Önemli kararların ve ilanların yer aldığı Resmi Gazete 13 Haziran günü yayımı araştırılıyor. Yasama ve Yargı bölümüne ilişkin kararların yanı sıra, Resmi Gazete'de Yürütme ve İdare bölümünde ise Cumhurbaşkanı Karaları ve kararnamesi bulunuyor. İşte, 13 Haziran 2020 ve 31154 sayılı Resmi Gazete...

13 Haziran tarihli Resmi Gazete de neler var? Toplam 128 sayfadan oluşan 13 Haziran 2020 Cumartesi günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. 31154 SAYILI RESMİ GAZETE YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER –– Antarktika'da Çevre Koruma Protokolünün Uygulanmasına Dair Yönetmelik –– Millî Sporcu Belgesi Verilmesi Hakkında Yönetmelik –– Milli Savunma Üniversitesi Enstitüleri Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği TEBLİĞLER –– 2020 Yılı Nisan Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi –– 2020 Yılı Nisan Ayına Ait Tamamlama Vizesi Yapılan Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi –– 2020 Yılı Nisan Ayına Ait İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi –– Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarının Tespiti –– Varlığa veya İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler Tebliği (III-58.1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-58.1.b) –– Borçlanma Araçları Tebliği (VII-128.8)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (VII-128.8.a) YARGI BÖLÜMÜ YARGITAY KARARLARI –– Yargıtay 14. Hukuk Dairesine Ait Kararlar İLÂN BÖLÜMÜ a - Yargı İlânları b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları c - Çeşitli İlânlar – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri. Resmi Gazete için tıklayın...