13 Bin Yıl Önce Yaşanan Patlama, Suriye'de Yerleşim Yeri Yok Etti Dünya dışında gerçekleşen bir patlamanın, dünyada iklim değişikliğine neden olduğu düşünülen Young Dryas döneminin etkilerini araştıran bilim insanları, oldukça ilginç bir sonuçla karşılaştı.

Dünya dışında gerçekleşen bir patlamanın, dünyada iklim değişikliğine neden olduğu düşünülen Young Dryas döneminin etkilerini araştıran bilim insanları, oldukça ilginç bir sonuçla karşılaştı. Bilim insanlarına göre 12 bin 800 yıl önce atmosferde patlayan bir kuyruklu yıldız, Suriye'nin Ebu Hureyre köyünün tamamen yok olmasına neden oldu.

Araştırmayı gerçekleştiren bilim insanları, 12 bin 800 yıl önce gerçekleşen Young Dryas Çarpışması'yla birlikte dünyanın dört bir yanına dağılan yoğun bir ateş yağmuru sonucunda oluşan erimiş camdan kürecikler buldu. Tahılların arasında bulunan ve hayvan kemikleri üzerine de sıçramış olan küreciklerin, insanların elde edebileceği sıcaklıktan çok daha yüksek olduğu belirtilirken bu durumun yangın, volkan gibi doğal afetlerin bir göstergesi olabileceği söylendi.

13 Bin Yıl Önce Yaşanan Patlama Suriye'de Yerleşim Yeri Yok Etti

Dünyanın en eski yerleşim yerlerinden biri olan Suriye'nin Ebu Hureyre köyünde kazı çalışmaları gerçekleştiren arkeologlar, alanda çok yoğun şekilde erimiş camdan kürecikler buldu. Bulunan yoğun küreciklerin sonucunda arkeologlar, atmosferde meydana gelen kuyruklu yıldız patlamasının etkisiyle Ebu Hureyre köyünün büyük bir kısmının yok olmuş olabileceğini söyledi.

Kaliforniya Santa Barbara Üniversitesinden jeoloji profesörü James Kennett, gerçekleştirilen araştırma ile ilgili yaptığı açıklamada, dünyanın dört bir yanına dağılan yoğun ateş yağmurunun sahip olduğu sıcaklığın, bir otomobili bir dakikadan daha kısa sürede eritebileceğini ifade ederken yüksek ısının kozmik etki kaynaklı olabileceğini düşündüklerini belirtti. Kennett, Ebu Hureyre köyünün, sular altında kalmadan önce elde edilen materyallere dayanarak, patlayan bir kuyruklu yıldızın doğrudan etkisi altında kalmış ilk yerleşim yeri olabileceğini ifade etti.