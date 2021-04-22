13 bin 500 km uzaktaki ülkeye Düzce'den su ihraç ediliyor
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13 bin 500 km uzaktaki ülkeye Düzce'den su ihraç ediliyor

13 bin 500 km uzaktaki ülkeye Düzce'den su ihraç ediliyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DÜZCE(İHA) – Güney Amerika ülkelerinden birisi olan Şili Cumhuriyeti'ne 13 bin 500 kilometre uzaklıktan Düzce'den Asya Su ihraç ediliyor.

DÜZCE(İHA) – Güney Amerika ülkelerinden birisi olan Şili Cumhuriyeti'ne 13 bin 500 kilometre uzaklıktan Düzce'den Asya Su ihraç ediliyor. 17.5 milyonluk ülkenin büyük çoğunluğu Düzce'nin suyunu tüketiyor.

Su havzaları ve yer altı kaynak suları ile bilinen Düzce'de üretimlerini sürdüren Asya Su, Düzce'den 13 bin 500 kilometre uzaklıkta bulunan Şili Cumhuriyeti'ne su göndermeye başladı. Güney Amerika'nın doğusunda And Dağları ile batıda Büyük Okyanus arasında ince uzun bir şerit şeklinde yer alan yüz ölçümü 756 bin 96 kilometre kare olan Şili Cumhuriyeti, Düzce'de üretilen Asya Su'yu tercih etti. 17.5 milyonluk ülkenin büyük bir kısmına su gönderen Asya Su yöneticileri, 13 bin 500 kilometre uzaklıkta olan Düzce'nin suyunu içirdikleri için mutlu olduklarını belirtti. - DÜZCE

13 bin 500 km uzaktaki ülkeye Düzce'den su ihraç ediliyor
13 bin 500 km uzaktaki ülkeye Düzce'den su ihraç ediliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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