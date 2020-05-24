122 yaşındaki Ayşe nine: "Eski bayramların tadı yok"
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122 yaşındaki Ayşe nine: "Eski bayramların tadı yok"

122 yaşındaki Ayşe nine: "Eski bayramların tadı yok" Samsun'da kimlik bilgilerine gire 12 yaşında olan Ayşe Kılınç, eski bayramların tadının olmadığını belirterek, "Eskiler çok güzeldi.

24.05.2020 14:38 | Son Güncelleme: 24.05.2020 14:44

122 yaşındaki Ayşe nine: "Eski bayramların tadı yok"

SAMSUN - Samsun'da kimlik bilgilerine gire 12 yaşında olan Ayşe Kılınç, eski bayramların tadının olmadığını belirterek, "Eskiler çok güzeldi. Millet birbirinin elini öperdi. Birbirlerine gider gelirlerdi. Kucaklaşırlardı. İkram ederlerdi. Şimdiki bayramlar bayram değil" dedi.

Samsun'un İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi'nde ikamet eden ve kimlik bilgilerine göre doğum tarihi '01 Temmuz 1898' yazan ve kimliğine göre 122 yaşında olan Ayşe Kılınç'ın şimdiki bayramların eski bayramlarla aynı olmadığını söyledi. Adalet Mahallesi Muhtarı Kadir Turgut, Ramazan Bayramlı dolayısıyla Ayşe nineyi ziyaret etti. Muhtar Turgut, Ayşe ninenin bayramını kutlayıp, hal hatırını sorup torunları ile de telefonla görüntülü olarak görüşmesini sağladı.

Muhtar Kadir Turgut'a teşekkür edip şeker ikram eden Ayşe Kılınç, "Eskiler çok güzeldi. Millet birbirinin elini öperdi. Birbirlerine gider gelirlerdi. Kucaklaşırlardı. İkram ederlerdi. Şimdiki bayramlar bayram değil. Millet birbirine yakın olamıyor. Eski bayramlar çok güzeldi. Herkes birbirine giderdi, gelirdi, arardı, sorardı. Şimdi arayan soran yok. Dışarıda çıkılmıyor. Ortalık çok kötü. Bayramlar eskidendi. Şimdi bayramlar bayram değil. Herkesin yaşlıların kıymetini bilmesi lazım. Eskiden hatır gönül vardı, saygı vardı, sevgi vardı. Şimdi hiçbir şey yok" dedi.

122 yaşındaki Ayşe nine: 'Eski bayramların tadı yok'

Kaynak: İHA

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