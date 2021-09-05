12 yıl önce ektiği fidan ekmek kapısı oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

12 yıl önce ektiği fidan ekmek kapısı oldu

İhlas Haber Ajansı / Fadıl Pişkin - Haberler | Yerel

12 yıl önce ektiği fidan ekmek kapısı oldu 12 yıl önce evinin önüne diktiği fidan şimdi gelir kapısı oldu.

12 yıl önce ektiği fidan ekmek kapısı oldu

DENİZLİ - 12 yıl önce evinin önüne diktiği fidan şimdi gelir kapısı oldu. 2 yıldır kivi hasadında yüksek verim aldığını belirten üretici, "Bir fidandan elli ila yüz kilogram arası ürün alınabiliyor" dedi.

Denizli'nin Buldan ilçesinde evinin önündeki bahçeye 12 yıl önce Yalova'dan kivi fidanı getirten Figen Utku, son iki yıldır yüksek verim aldığını söyledi. Kivinin oluşması için Buldan ilçesinin hava ve ikliminin elverişli olduğunu belirten Utku, "Fidanları diktikten sonra sulamalarını yapıyorum. Kivi aynı üzüm gibi tavlarda oluyor. Hiçbir bakımı yok. Sadece budama yapılıyor. İlaç ve gübre istemiyor. Bir fidandan 50 ila 100 kilogram arası ürün alınabiliyor. Ben küçük bahçeme diktim. Ancak kividen çok memnunum. Kazancı da çok iyi. Çok güzel gelir sağlanabiliyor. C vitamini yönünden çok yüksek değerlere sahip. Ekim ayı sonunda hasat yapıyorum. Aralık ayına kadar olgunlaşınca yenilebilir duruma geliyor. Geçen yıl komşularıma kivi meyvesi dağıttım. Lezzeti, aroması ve tadı çok güzel. Ben Buldan'daki tüm üreticilere kivi yetiştirmelerini öneriyorum" dedi.

12 yıl önce ektiği fidan ekmek kapısı oldu
12 yıl önce ektiği fidan ekmek kapısı oldu
12 yıl önce ektiği fidan ekmek kapısı oldu
12 yıl önce ektiği fidan ekmek kapısı oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Fadıl Pişkin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Derya Yanık Murat Kurum Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Hande Erçel Haluk Levent Defne Samyeli
Spor Cristiano Fatih Terim Burak Elmas Alper Yılmaz Samet Aybaba
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
12 yıl önce ektiği fidan ekmek kapısı oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.9.2021 15:17:41. #1.14#

title