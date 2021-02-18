12 yaşından küçük kız çocuğuna cinsel saldırıda bulunan şahsa 5 yıl 5 ay hapis cezası
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12 yaşından küçük kız çocuğuna cinsel saldırıda bulunan şahsa 5 yıl 5 ay hapis cezası

18.02.2021 13:42 | Son Güncelleme: 18.02.2021 13:52
12 yaşından küçük kız çocuğuna cinsel saldırıda bulunan şahsa 5 yıl 5 ay hapis cezası

Kayseri'de 12 yaşından küçük çocuğa cinsel saldırıda bulunan yabancı uyruklu şahsa, 5 yıl 5 ay hapis cezası verildi.

Kayseri'de 12 yaşından küçük çocuğa cinsel saldırıda bulunan yabancı uyruklu şahsa, 5 yıl 5 ay hapis cezası verildi.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Eskişehir bağları Mahallesinde geçen yıl meydana gelen olayda, yabancı uyruklu M.H., iddiaya göre yolda yürüdüğü esnada oyun oynayan mağdur H.N.'nin yanına gelerek çocukları çok sevdiğini söyledi ve H.N.'nin vücuduna dokunarak tacizde bulundu. H.N.'ye akşam saatlerinde mahallede bulunan pazar yerine gelmesini söyleyen M.H., daha sonra ayrıldı. Durumu öğrenen H.N.'nin babası A.N., akşam saatlerinde pazar yerine giderek M.H.'yi etkisiz hale getirdi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan M.H., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bugün Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında tutuksuz sanık M.H. ve avukatlar hazır bulundu. Mahkemede kendini savunan sanık M.H., çocuğu sevdiğini ve herhangi bir cinsel saldırıda bulunmadığını söyleyerek, beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti tarafından yapılan yargılama sonucunda, tutuksuz sanık M.H.'ye '12 yaşından küçük çocuğun cinsel istismarı' suçundan 5 yıl 5 ay hapis cezası verdi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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