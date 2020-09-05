12 yaşındaki kız çocuğunu istismardan tutuklanan sahte şeyh için 42 yıl hapis cezası istendi Müridinin 12 yaşındaki kızına cinsel istismar suçlamasıyla tutuklanan ve kendisini 'Uşşaki Tarikatı Lideri Fatih Nurullah' olarak tanıtan Eyüp Fatih Şağban için 42 yıl hapis cezası istendi.

12 yaşındaki kız çocuğunu cinsel istismardan tutuklanan Uşşaki şeyhi Fatih Nurullah hakkındaki soruşturma tamamlandı. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Şağban hakkında 'çocuğun zincirleme olarak cinsel istismarı' ve 'çocuğu cinsel amaçlı olarak hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından toplam 42 yıl hapis cezası istendi. 4 sayfalık iddianamede ses kayıtları, tanık ifadeleri ve mağdur çocuğun ifadeleri de yer aldı.

SES KAYITLARI SORUŞTURMA DOSYASINDA

Soruşturma dosyasına göre Eyüp Fatih Şağban, istismar ettiği kızın babasını şikâyetçi olmamaları ve olayın duyulmaması amacıyla ikna etmek için birçok kez aradı. Bu görüşmeler de baba tarafından kaydedilerek soruşturmayı yürüten jandarmaya teslim edildi. Görüşmelerin çözümleri yapılarak soruşturma dosyasına eklendi.

PARA TEKLİF EDİYOR

Bu görüşmelerden birinde Şağban, "21 yıldır birlikteyiz" dediği mağdur kızın babasına para teklif ederek olayı kapatmaya çalışıyor. Ayrıca babadan mağdur kızı telefona vermesini, onunla da görüşmek istediğini söylüyor. Ancak baba bu talebi kabul etmiyor.

Görüşmenin bir bölümü şöyle:

"Bir hesap, IBAN ver de bana bir şeyler atayım sana. Sen gönlünü ferah tut. Biz ırz namus düşmanı mıyız? 21 senedir burada irşat yapmışız. Olmamış da şimdi mi olmuş yani? Belki de senin kızına piyango vurmuş oğlum. Aklını başına topla bakalım. Olacak bir şey yok. Yaşı ufak daha. Büyüsün, biz de büyüyelim. Şöyle bakalım, hizmetlerimizi yapalım. Sırt sırta verelim oğlum, ne var yani?

Bizde yalan olmaz. Bilerek, kasten böyle bir şeyimiz olmaz. Sen benim öz kardeşimden ilerisin. Her zaman düştüğün yerde biz senin yanındayız. Bizde de bir hata olabilir ama hatada da hayır vardır belki. Bir sıkıntın olursa bu kapı sana her zaman açık. Kapıyı kapatırsan üzerine yıkılır. Az daha beni kurtaracaktın ama herhalde niyetin kötü. Sen gönlünü ferah tut, kusurumuz telafi olur. 70 değil, sana 70 milyar feda olsun. Benim neyim varsa, senin."

DİYANET DE SERT BİR AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Öte yandan gündeme bomba gibi düşen istismar olayıyla ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti: "Önceki gün bir ilçemizde yaşandığı medyaya yansıyan ve bir çocuğumuzun istismarı söz konusu olan vahim olayı yakından takip etmekteyiz. Yargıya intikal eden bu olayın adli mercilerce en kısa zamanda tüm yönleriyle aydınlatılacağına ve hak ettiği en ağır cezanın verileceğine olan inancımız tamdır.

Bu vesileyle şu hususları hatırlatmayı bir vazife olarak görüyoruz; Allah'ın bizlere en değerli emaneti olan çocuklarımız, güvenli ve huzurlu bir ortamda büyümeyi, her türlü ihmal ve istismardan korunmayı hak etmektedir. Bu nedenle çocuk istismarıyla, masum yavrularımıza uzanan şeref yoksunu, hain ve zalim ellerle mücadele etmek hepimizin vazgeçilmez görevidir. İlim ve irfan ile alakası olmadığı halde, kendilerine menfaat devşiren din istismarcılarına karşı da aziz milletimizi bir defa daha uyarıyoruz. Hem dini duygu ve değerlerimizin hem de gözbebeğimiz olan çocuklarımızın istismara karşı korunması için herkesi sorumluluk almaya davet ediyoruz."