12 yaşındaki küçük çoban videolarıyla fenomen oldu

Balıkesir'de ailesiyle birlikte çobanlık yapan 12 yaşındaki Şevki Savran, çektiği videolarla sosyal medyanın ilgi odağı oldu. Doğal anlatımı ile kendisini herkese hayran bıraktıran küçük çobanın videoları, milyonlarca kişi tarafından izleniyor.

Balıkesir'in Havran ilçesi, Büyükdere Kırsal mahallesinde yaşayan ve çobanlık yapan 12 yaşındaki Şevki Savran, çektiği videolarla sosyal medyanın gündemine oturdu. Videolarındaki doğal anlatımı ve diyalogları ile milyonlarca kişi tarafından izlenen Savran, dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

İNSANLARIN İLGİ ODAĞI OLDU

Ailesi ile birlikte küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan 12 yaşındaki çoban, ilk olarak Havranlı Youtuber Nuri Saltan'ın videoları ile tanındı. Videolarında günlük çiftlik hayatı ve küçük baş hayvan yetiştiriciliği üzerine sohbetler yapan, Şevki Savran, "Doğduğumdan beri çobanlık yapıyorum. Bunları abim ile birlikte çekiyoruz. Şevki ve Sabri diye bizim de kanalımız var. Orada yayınlıyoruz. Günlük işlerimizi yapıyoruz. Günlük işlerimizi seyircilere aktarmaya çalışıyoruz." dedi.

Videolardan sonra herkesin ilgisini çektiğini belirten küçük çoban, "Gün içinde hayvanlara bakıyoruz. Koyunları yayıyoruz. Doğuran koyunlarımızı çekiyoruz. Kuzularımızı çekiyoruz. Keçilerimizi çekiyoruz. Ünlü olmak iyi bir şey. Herkes tanıyor. Cuma günü pazara gittim. Pazarda herkes selam verdi. "Şevki nasılsın?" Öyle misin, böyle misin? İnsanlar hep ilgi gösterdi." diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMRAH ELMAS