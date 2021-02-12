12 Şubat On Numara sonuçları AÇIKLANDI! 10 Numara bilet sorgulama nasıl yapılır? On Numara çekilişi canlı sonuç takibi!

Bugün On Numara Çekilişi için araştırmalar devam ediyor. 12 Şubat On Numara çekilişi canlı yayında gerçekleşti mi? 12 Şubat On Numara sonuçları açıklandı mı? 12 Şubat 2021 On Numara sonuçları canlı takip sayfası! 12 Şubat Milli Piyango Online On Numara sonuçları açıklandı mı? 10 Numara nasıl oynanır? On numara ikramiyesi ne kadar, devretti mi?

Milli Piyango İdaresi Online 12 Şubat tarihli On Numara sonuçlarını açıklıyor! On Numara çekiliş sonuç sorgulama ekranı araştırılırken, 12 Şubat yapılan çekilişte kazanan kim merak ediliyor. Peki, 12 Şubat On Numara çekilişi canlı yayında gerçekleşti mi? 12 Şubat On Numara sonuçları açıklandı mı? On Numara'da büyük ikramiye ne kadar? İşte, 5 Şubat 2021 On Numara sonuçları canlı takip sayfası!

12 ŞUBAT ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI!

12 Şubat 2021 On numara sonuçları saat 20.00'de açıklandı. İşte şanslı numaralar:

1-2-3-5-6-7-18-20-22-23-24-36-37-46-48-52-60-69-71-75-76-79

ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARINI BURADAN CANLI OLARAK TAKİP EDEBİLİRSİNİZ!

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Yenilenen Şans Topunun kuralları aşağıdaki gibi ;Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 2 TL'dir.

Sen Seç!

Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolu üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılardan da oluşturabilirsin. Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.

Sistem Oyunu!

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10'dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

Çoklu Çekiliş!

Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılabilir. İptal Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

Ne kadar kazanabilirsin?

On Numara haftada 1 gün çekilir: Pazartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir. Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.