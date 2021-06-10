"12 Punto TRT Senaryo Günleri" 22 Haziran'da başlayacak
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"12 Punto TRT Senaryo Günleri" 22 Haziran'da başlayacak

'12 Punto TRT Senaryo Günleri' 22 Haziran'da başlayacak
Anadolu Ajansı / Salih Şeref - Haberler | Kültür Sanat

TRT tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen "12 Punto TRT Senaryo Günleri", 22-29 Haziran'da gerçekleştirilecek.

TRT tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen "12 Punto TRT Senaryo Günleri", 22-29 Haziran'da gerçekleştirilecek.

Sinema sektörüne yeni bir soluk kazandıran "12 Punto TRT Senaryo Günleri", 9 farklı ülkeden katılımla 3 ayrı platformda yapılacak.

Sinemacıları senaryo aşamasında destekleyerek projelerinin geliştirilmesine katkı sağlayan etkinlikte, sektörün önde gelen profesyonellerince çevrim içi eğitimler, TRT 2'de özel yayınlar ile Feriye'de söyleşi ve paneller düzenlenecek.

Dünya sinemasının en önemli isimleri 12 Punto'da

Sosyal mesafe kurallarına dikkat edilerek düzenlenecek etkinlik bu yıl dünyanın farklı coğrafyalarından sinema profesyonellerini ağırlayacak.

12 Punto'nun toplantıları ve etkinlikleri, Türkiye, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Bosna Hersek, Makedonya, Avustralya ve ABD'den dünyanın en önemli sinemacılarının katılımıyla düzenlenecek.

Bu yıl finale kalan 12 uzun metrajlı film projesinin sahipleri senaryo, pazarlama ve promosyon alanlarından deneyimli isimlerle atölye çalışmalarına katılarak senaryo danışmanlarıyla birlikte senaryolarını geliştirme fırsatı bulacak.

Jüri üyeleri ödül dağıtacak

Proje sahipleri 28 Haziran'da uluslararası film endüstrisinin en önemli kuruluşlarının yöneticilerinden oluşan 5 kişilik jüriye projelerini sunacak.

Uluslararası jüri üyeleri 12 finalist proje arasından 4 projeye TRT Ortak Yapım Ödülü, 4 projeye TRT Ön Alım Ödülü verecek. 12 Punto TRT Senaryo Günleri Ödül Töreni'nde ayrıca bu yıl TRT Uluslararası Ortak Yapım Ödülü kazanan projeler de açıklanacak.

Ödül ve kapanış etkinliği 29 Haziran'da

Her akşam 19.00'da TRT 2'de yayınlanacak "12 Punto Özel" programında da finalistleri ile röportajlar, etkinlik ile ilgili gelişmeler ve Türk sinemasının ödüllü yönetmen ve yapımcılarıyla söyleşiler ve 12 Punto etkinlikleriyle ilgili gelişmeler ekranlara gelecek.

"12 Punto TRT Senaryo Günleri" kapsamında herkese açık master class, söyleşi ve paneller Feriye'de gerçekleştirilecek.

Etkinliğin 29 Haziran akşamı Feriye'de düzenlenecek kapanış ve ödül töreni de TRT 2'de canlı olarak yayınlanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Şeref

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