12 metre yüksekliğindeki, göl manzaralı salıncak hem binenleri hem de izleyenleri korkutuyor

ELAZIĞ - Elazığ'da doğunun gizli denizi olarak bilinen Hazar Gölü'nün üst rakımına Hazarbaba dağı eteğine kurulan dev salıncak hem binenleri hem de izleyenlere heyecanlı dakikalar yaşatıyor.

Sivrice İlçesinde Hazarbaba Dağı eteğinde Hazar Baba Gölüne karşı 200 metre uzunluğunda zipline ile dev salıncak kuruldu. 12 metre yüksekliğindeki salıncaktan sallananlar, uçuruma düşüyor hissiyle büyük bir heyecana kapılıyor. Salıncakta sallananları izlemek de binmek kadar cesaret istiyor.Öteyandan aynı bölgede doğunun gizli denizi Hazar Gölüne karşı doğa ile iç içe heyecan yaşamak isteyenler için Türkiye'nin en uzun Zibline kuruluyor. 200 metre uzunluğundaki ziplinenin de 10 gün içerisinde tamamlanacağı ve dev salıncakla birlikte hizmet vermeye başlayacağı bildirildi.

Macera Parkı hakkında bilgi veren Yüklenici Firma Sorumlusu Hasan Tonyalı,"Elazığ'ın Sivrice İlçesi Hazar baba mıntıkası içerisinde Türkiye'nin en uzun zıplayan hattı olan bin 200 metre uzunluğunda çift hat takriben yüksekliği iki yüz metreyi bulunmaktadır. Bunun yanı sıra 15 oyunluk ip parkuru 12 metre yüksekliğinde dev salıncak ayrıca çocuklar için kafes oyunları ve kafeteryalar hizmet verecektir. Zaman içerisinde oyun çeşitleri arttırılacak ve çevre düzenlemesi yapılacaktır" dedi.

Yapımı devam eden macera parkını merak edip geldiğini ifade eden Nurullah Ersöz ise, "Macera parkında 12 metre yüksekliğinde ki salıncağa bindim.Şuanda salıncak aktif durumda 10 gün içerisinde bitecek olan parkurlar var. Salıncak aksiyonlu geçti 12 metre yüksekliğinde zaten. Karşıda da göl manzarası olduğu için biraz daha heyecanlı oldu. Şuan tek parkur yapılmış ama 10 gün içerisinde diğer parkurlar da bitecek buranın bayağı güzel olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA