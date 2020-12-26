Sahibi şokta! 12 gün önce alınan sıfır arabayı böyle parçaladı
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Sahibi şokta! 12 gün önce alınan sıfır arabayı böyle parçaladı

26.12.2020 12:59 | Son Güncelleme: 26.12.2020 14:21

Bilecik'te bir kişinin 12 gün önce aldığı hafif ticari araç, daha binemeden alkollü olduğu iddia edilen biri tarafından paramparça edildi. Aracının halini gören adam şoka girerken, o anlar bir mahalle sakini tarafından anbean kaydedildi.

Bilecik merkez Cumhuriyet Mahallesi Kırklar 1. Sokak üzerinde meydana gelen olayda iddiaya göre, mahalle sakini Çağrı G. eline aldığı bir kalas parçası ile sokak üzerinde Gurbet Cin'e ait 11 AG 882 plakalı hafifi ticari aracın ön, arka cam, dikiz aynası ve tampon diye tabir edilen kısmı paramparça yaptı. Daha 12 gün önce aldığı araca binemeden o halde gören araç sahibi adeta şoke oldu.

"12 GÜN ÖNCE ALDIK DAHA BİNMEK NASİP OLMADI"

Araç sahibinin eşi Serkan Cin, olayı sabah komşuları ve mahalle bakkalının haber verdiğini anlatarak, "Saat 8:30 civarında kaldırdılar. 'Arabanıza bakın, araca biri vuruyor' dediler. Geldik gördük ki arkadaş aracı bu hale getirmiş. Elinde kalasla her yerine vurmuş. O da alt tarafta oturuyor kendisi. Diğer daire ve apartmanların kapılarına camlara da zarar vermiş. Aramızda herhangi bir husumet yok. Alkollü olduğu söylendi emniyetten. Araçta çok ciddi zarar var. 12-13 gün oldu aracı aldığımız. Sıfır aldık, daha binmek nasip olmadı. İnşallah bundan sonra bineceğiz" dedi.

Sahibi şokta! 12 gün önce alınan sıfır arabayı böyle parçaladı

ARACI PARÇALAMASI ANBEAN GÖRÜNTÜLENDİ

Çağrı G'nin eline aldığı bir kalas parçası ile aracı parçalaması anbean bir mahalle sakini tarafından görüntülendi. Görüntü çeken şahsın Çağrı G'ye "Oğlum niye vuruyorsun arabaya" demesi üzerine "Ara polisi gelsin. Arayın. Teyze kimse sahibi gelsin, ara polisi" diye yanıt verdi.

Öte yandan Çağrı G. sokak üzerinde bulunan bir apartmanın giriş katındaki kapının camlarını da kırdı.

Sahibi şokta! 12 gün önce alınan sıfır arabayı böyle parçaladı
Sahibi şokta! 12 gün önce alınan sıfır arabayı böyle parçaladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (1)
ADANALI: Kim bilir, belki de dünyanın adaletine isyan etmiştir.
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