12 Ağustos 2021 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 12 Ağustos Perşembe Resmi Gazete'de yayımlandı! 31566 sayılı Resmi Gazete

12 Ağustos 2021 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 12 Ağustos Perşembe günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bu günün kararları neler? 12 Ağustos 2021 Perşebe Resmi Gazete'de yayınlanan kararlar?