12 Ağustos 2021 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 12 Ağustos Perşembe Resmi Gazete'de yayımlandı! 31566 sayılı Resmi Gazete
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12 Ağustos 2021 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 12 Ağustos Perşembe Resmi Gazete'de yayımlandı! 31566 sayılı Resmi Gazete

12 Ağustos 2021 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 12 Ağustos Perşembe Resmi Gazete'de yayımlandı! 31566 sayılı Resmi Gazete
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12 Ağustos 2021 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 12 Ağustos Perşembe günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bu günün kararları neler? 12 Ağustos 2021 Perşebe Resmi Gazete'de yayınlanan kararlar?

Resmi Gazete bu günün kararları neler? 12 Ağustos 2021 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 12 Ağustos Perşembe günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

RESMÎ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?

12 AĞUSTOS PERŞEMBE RESMİ GAZETE'DE YAYINLANAN KARARLAR!

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Türkiye İş Kurumu Muhasebe Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Akdeniz Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Anadolu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 18/5/2021 Tarihli ve 2018/15033 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 15/6/2021 Tarihli ve 2018/24311 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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12 Ağustos 2021 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 12 Ağustos Perşembe Resmi Gazete'de yayımlandı! 31566 sayılı Resmi Gazete - Haberler
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