12 Acil Çağrı ve Vefa Sosyal Destek İletişim Merkezi çalışanların meyve ikramı Afyonkarahisar Belediyesi Korona virüs (Covid-19) ile mücadele çalışmalarının görünmez kahramanları olan 112 Acil Çağrı Merkezi ve Vefa Sosyal Destek İletişim Merkezi'ni unutmadı.

Afyonkarahisar Belediyesi Korona virüs (Covid-19) ile mücadele çalışmalarının görünmez kahramanları olan 112 Acil Çağrı Merkezi ve Vefa Sosyal Destek İletişim Merkezi'ni unutmadı. Belediye Başkan Yardımcısı Murat Öner, 112 Acil Çağrı Merkezi ve Vefa Sosyal Destek İletişim Merkezi çalışanların bağışıklık sistemi güçlendirici meyve ikramında bulundu.

Ekibin canla başla gelen çağrıları değerlendirdiğini söyleyen Başkan Yardımcısı Murat Öner, çalışanların moral ve motivasyonunu artırmak istediklerini söyledi. Başkan Yardımcısı Murat Öner, "Buradaki arkadaşlarımızın her biri canla başla çalışıyorlar. Bu süreçten en kısa sürede çıkacağız. Bu günleri sağlıkla duayla aşacağımıza inanıyoruz. Arkadaşlarımız salgınla mücadelenin görünmeyen kahramanları. Her gün gerek 65 yaş ve üstü kronik rahatsızlığı bulunan hemşehrilerimizin gerekse ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız için binlerce çağrıya cevap vermekte ve bu çağrıları doğru yerlere iletmektedirler. Burada yoğun bir telefon trafiği var. Kendilerine başarılı çalışmalarının devamını diliyoruz. İnşallah el birliği ile bu süreçten en kısa sürede çıkacağımıza inanıyorum" dedi.

Afyonkarahisar 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Dr. Gülsüm Ateş Doğan ise ziyaretten mutluluk duyduklarını ifade ederek Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ve Başkan Yardımcısı Murat Öner'e teşekkür etti. Dr. Gülsüm Ateş Doğan "Afyonkarahisar Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Zeybek'in selamı ile bizi ziyaret eden değerli Başkan Yardımcımız Murat Öner, 112 Acil Çağrı Merkezi ve Vefa Sosyal Destek İletişim Merkezimizi ziyaret ederek bizleri onurlandırdı. Kendilerine bağışıklık sistemi güçlendirici vitamin dolu meyve ikramları için ayrıca teşekkür ederiz. Yanımızda olmalarından dolayı çok mutlu olduk, motive olduk minnettarız" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA