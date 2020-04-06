12 Acil Çağrı ve Vefa Sosyal Destek İletişim Merkezi çalışanların meyve ikramı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› 12 Acil Çağrı ve Vefa Sosyal Destek İletişim Merkezi çalışanların meyve ikramı - Haberler
Murat Öner, Afyon, Güncel

12 Acil Çağrı ve Vefa Sosyal Destek İletişim Merkezi çalışanların meyve ikramı

Afyonkarahisar Belediyesi Korona virüs (Covid-19) ile mücadele çalışmalarının görünmez kahramanları olan 112 Acil Çağrı Merkezi ve Vefa Sosyal Destek İletişim Merkezi'ni unutmadı.

06.04.2020 11:05 | Son Güncelleme: 06.04.2020 11:05
12 Acil Çağrı ve Vefa Sosyal Destek İletişim Merkezi çalışanların meyve ikramı

Afyonkarahisar Belediyesi Korona virüs (Covid-19) ile mücadele çalışmalarının görünmez kahramanları olan 112 Acil Çağrı Merkezi ve Vefa Sosyal Destek İletişim Merkezi'ni unutmadı. Belediye Başkan Yardımcısı Murat Öner, 112 Acil Çağrı Merkezi ve Vefa Sosyal Destek İletişim Merkezi çalışanların bağışıklık sistemi güçlendirici meyve ikramında bulundu.

Ekibin canla başla gelen çağrıları değerlendirdiğini söyleyen Başkan Yardımcısı Murat Öner, çalışanların moral ve motivasyonunu artırmak istediklerini söyledi. Başkan Yardımcısı Murat Öner, "Buradaki arkadaşlarımızın her biri canla başla çalışıyorlar. Bu süreçten en kısa sürede çıkacağız. Bu günleri sağlıkla duayla aşacağımıza inanıyoruz. Arkadaşlarımız salgınla mücadelenin görünmeyen kahramanları. Her gün gerek 65 yaş ve üstü kronik rahatsızlığı bulunan hemşehrilerimizin gerekse ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız için binlerce çağrıya cevap vermekte ve bu çağrıları doğru yerlere iletmektedirler. Burada yoğun bir telefon trafiği var. Kendilerine başarılı çalışmalarının devamını diliyoruz. İnşallah el birliği ile bu süreçten en kısa sürede çıkacağımıza inanıyorum" dedi.

Afyonkarahisar 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Dr. Gülsüm Ateş Doğan ise ziyaretten mutluluk duyduklarını ifade ederek Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ve Başkan Yardımcısı Murat Öner'e teşekkür etti. Dr. Gülsüm Ateş Doğan "Afyonkarahisar Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Zeybek'in selamı ile bizi ziyaret eden değerli Başkan Yardımcımız Murat Öner, 112 Acil Çağrı Merkezi ve Vefa Sosyal Destek İletişim Merkezimizi ziyaret ederek bizleri onurlandırdı. Kendilerine bağışıklık sistemi güçlendirici vitamin dolu meyve ikramları için ayrıca teşekkür ederiz. Yanımızda olmalarından dolayı çok mutlu olduk, motive olduk minnettarız" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

104 yaşında! Yıllar önce İspanyol gribini, şimdi de koronayı yendi Haberler
104 yaşında! Yıllar önce İspanyol gribini, şimdi de koronayı yendi
Salgınla mücadele bu şekilde çok zor! Mühürlenen kahvehane ikinci kez kepenk açtı Haberler
Salgınla mücadele bu şekilde çok zor! Mühürlenen kahvehane ikinci kez kepenk açtı
Koronavirüsü yenen 34 yaşındaki adam salgını ciddiye almayanları uyardı Haberler
Koronavirüsü yenen 34 yaşındaki adam salgını ciddiye almayanları uyardı
Emeklilerin merakla beklediği gün geldi! Paralar yarından itibaren hesaplarda olacak Haberler
Emeklilerin merakla beklediği gün geldi! Paralar yarından itibaren hesaplarda olacak
Zabıta çaldı, itfaiyeci söyledi! Karantinadaki halka seyyar konser Haberler
Zabıta çaldı, itfaiyeci söyledi! Karantinadaki halka seyyar konser
Hazırlıklar tamam! İkinci Bilim Kurulu üyelerinin isimleri netleşti Haberler
Hazırlıklar tamam! İkinci Bilim Kurulu üyelerinin isimleri netleşti
Duvara çarparak durabilen otobüsün şoförü: Kaza yaptığımın farkına varamadım
Duvara çarparak durabilen otobüsün şoförü: Kaza yaptığımın farkına varamadım
Ünlü oyuncu Deniz Uğur'un dayısı, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Ünlü oyuncu Deniz Uğur'un dayısı, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Canlı yayında tüyler ürperten iddia: Türkiye'deki vaka sayısı 600 ila 900 bin
Canlı yayında tüyler ürperten iddia: Türkiye'deki vaka sayısı 600 ila 900 bin
Almanya'da koronavirüs vaka sayısı 100 bini aştı
Almanya'da koronavirüs vaka sayısı 100 bini aştı
Uzman isim yanıtladı: Meydanlara kurulan dezenfeksiyon tünelleri zararlı mı?
Uzman isim yanıtladı: Meydanlara kurulan dezenfeksiyon tünelleri zararlı mı?
Ünlü milyarder iş insanı Sergio Rossi koronavirüsten hayatını kaybetti
Ünlü milyarder iş insanı Sergio Rossi koronavirüsten hayatını kaybetti
Takla atıp şarampole yuvarlanan aracın sürücüsü, ağır yaralı kurtuldu
Takla atıp şarampole yuvarlanan aracın sürücüsü, ağır yaralı kurtuldu
Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz, 'Salgın ne zaman bitecek?' sorusunu yanıtladı
Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz, "Salgın ne zaman bitecek?" sorusunu yanıtladı
Beli ağrıdığı için hastaneye başvuran kadın, koronavirüs olduğunu öğrendi
Beli ağrıdığı için hastaneye başvuran kadın, koronavirüs olduğunu öğrendi
Soylu'dan, gündemi sarsan 'maaş kesintisi' iddialarına yanıt: Ben buna karışmam, hiçbir polis imzalamak zorunda değil
Soylu'dan, gündemi sarsan "maaş kesintisi" iddialarına yanıt: Ben buna karışmam, hiçbir polis imzalamak zorunda...
Komşuları 6 yaşındaki minik kıza, karantina sebebiyle balkonda doğum günü sürprizi yaptı
Komşuları 6 yaşındaki minik kıza, karantina sebebiyle balkonda doğum günü sürprizi yaptı
Vatandaşların yüzde 84'ü sokağa çıkma yasağını destekliyor
Vatandaşların yüzde 84'ü sokağa çıkma yasağını destekliyor
Siirt'te 2 köy ve 3 mezra, koronavirüs karantinasına alındı
Siirt'te 2 köy ve 3 mezra, koronavirüs karantinasına alındı
Haftalık burç yorumları 6 - 12 Nisan: Burçları bu hafta neler bekliyor?
Haftalık burç yorumları 6 - 12 Nisan: Burçları bu hafta neler bekliyor?
Karantinadan kaçıp Rize'ye giden şahıs, kendisini savundu: Bilinçli bir insanım
Karantinadan kaçıp Rize'ye giden şahıs, kendisini savundu: Bilinçli bir insanım
New York'ta hayvanat bahçesindeki kaplan Nadia'da koronavirüs çıktı
New York'ta hayvanat bahçesindeki kaplan Nadia'da koronavirüs çıktı
Ücretsiz maske dağıtımında başvurular e-Devlet üzerinden devam edecek
Ücretsiz maske dağıtımında başvurular e-Devlet üzerinden devam edecek
Akşener'den korona itirafı: Virüs bizim eve de girdi ama merak etmeyin iyiyim
Akşener'den korona itirafı: Virüs bizim eve de girdi ama merak etmeyin iyiyim
Koronavirüs sebebiyle karantinada olan Boris Johnson, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı
Koronavirüs sebebiyle karantinada olan Boris Johnson, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı
İstanbul'da kamu çalışanları için serbest kıyafet uygulamasına geçildi
İstanbul'da kamu çalışanları için serbest kıyafet uygulamasına geçildi
Son Dakika: Koronavirüs sebebiyle karantinada olan Boris Johnson, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı
Son Dakika: Koronavirüs sebebiyle karantinada olan Boris Johnson, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı
İngiltere Kraliçesi Elizabeth: Karantina günleri dua ve meditasyon için bir fırsat
İngiltere Kraliçesi Elizabeth: Karantina günleri dua ve meditasyon için bir fırsat
Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 518 arttı
Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 518 arttı
Hakkari'de kavga eden 11 kişiye sosyal mesafeye uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150'şer TL ceza kesildi
Hakkari'de kavga eden 11 kişiye sosyal mesafeye uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150'şer TL ceza kesildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Fahrettin Koca Fahrettin Altun Alparslan Türkeş
Magazin Ebru Polat İrem Derici Kerem Alışık İbrahim Tatlıses
Spor Neymar Ali Koç Nihat Özdemir Rıza Çalımbay Malcolm Thomas
Daha Fazla Su İlaç Polis Nisan
Şu an buradasınız: 12 Acil Çağrı ve Vefa Sosyal Destek İletişim Merkezi çalışanların meyve ikramı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2020 11:11:04. #1.15#
title