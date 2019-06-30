111 Yıl Önce Meydana Gelen Tunguska Olayının Gizemi Nihayet Çözüldü

Bugün Uluslararası Asteroit Günü ve bugüne ismini veren olan ise bundan tam 111 yıl önce meydana gelen Tunguska olayı. 30 Haziran 1908'de Sibirya'daki Podkamennaya Tunguska Nehri yakınına bir asteroit çarptı ve bu asteroit, 2.000 kilometrelik ormanı yok eden bir patlamaya neden oldu. Bu olay sadece tarihi olarak merak edilen bir olaydan öte bilim insanlarının hâlâ üzerinde çalışma yaptıkları bir gizem.

Tunguska olayı, yaşandığı sırada neyse ki Sibirya sakinleri, nehrin yakınında oldukça seyrek yerleşme gerçekleştirmişlerdi. Bu yüzden doğal çevrede oldukça ciddi hasarlar oluşurken ve tüm dünyada etkilerini hissettirirken bu asteroit çarpmasında kimse ölmedi. Çarpan asteroidin ise hiçbir parçası bulunamadı. Bu sebeple insanlar, bu olayın bir volkan patlaması veya bir maden kazası olduğuna inanıyorlardı.

Olayla ilgili açıklanamayan birkaç gizem vardı. Bazı soruların cevaplarını olaydan tam 111 yıl sonra yapılan bir araştırma açıklayabilir. Şubat 2013'te Rusya'nın Chelyabinsk bölgesinde atmosferde bir meteor patladı ve binden fazla kişinin yaralanmasına sebep oldu. Bu patlama, videoya kaydedildi ve araştırmacılar patlamanın büyüklüğünü, hareketini ve hızını tahmin etmek için görüntüleri kullandılar. Ortaya çıkan sonuca göre ise araştırmacılar, asteroidin 5 katlı bina büyüklüğünde ve yerden yaklaşık 24 kilometre yükseklikte 550 kilotonluk bir güçle patladığını tespit ettiler. Bu büyüklükte bir meteorun gezegenimizi ortalama olarak her 10 ile 100 yılda bir etkileyebileceği tahmin ediliyor.

Bilgisayar modelleme uzmanları bu verileri aldı ve Tunguska etkinliğine uyguladı. Etkinliğin buzlu olandan ziyade taşlı bir meteordan kaynaklandığı ve bunun 50 ile 80 metre arasında olması gerektiğini keşfettiler. Asteroit, atmosfere saatte yaklaşık 55.000 kilometre hızla girdi ve yüzeyden 10 ile 15 kilometre yükseklikte patladı, bu yüzden herhangi bir etki krateri veya parçası bulunamadı.

NASA'nın Ames Araştırma Merkezi'ndeki gezegen bilimi araştırmacısı David Morrison, "Tunguska, modern insanların gördüğü en büyük kozmik etki" dedi.