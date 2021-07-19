1100 TL yardım parası kurbanda verilecek mi? Kurban Bayramı pandemi parası ne zaman verilecek?
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1100 TL yardım parası kurbanda verilecek mi? Kurban Bayramı pandemi parası ne zaman verilecek?

1100 TL yardım parası kurbanda verilecek mi? Kurban Bayramı pandemi parası ne zaman verilecek?
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Daha önce e-devlet üzerinden başvurmuş ve ihtiyaç sahibi olduğu SYDV'lerimiz tarafından tespit edilmiş 2 milyonu aşkın haneye, hane başı 1.100 TL tutarında ödenecek Kurban Bayramı pandemi parası ne zaman verilecek? 1100 TL yardım kurbanda verilecek mi?

Vatandaşlar tarafından araştırılan 1100 TL yardım parası hangi verilecek? 1100 TL yardım parası kurbanda verilecek mi? Kurban Bayramı pandemi parası ne zaman verilecek?

KURBAN BAYRAMI PANDEMİ PARASI NE ZAMAN YATACAK?

Başvuru yapan kişiler T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre yapabilirler.

0- Pazartesi

2-Salı

4-Çarşamba

6-Perşembe

8- Cuma

günlerinde başvurularınızı yapabilirsiniz. E-Devlet sayfasından "Başvurular Listesi" kısmından yardım ücreti sonuçlarını öğrenebilirler.

KURBAN BAYRAMI PANDEMİ PARASI NEDİR?

Bakan Yanık şunları söyledi: "Bir önceki Sosyal Destek Programımızın başvurularını e-Devlet üzerinden almıştık. Daha önce e-devlet üzerinden başvurmuş ve ihtiyaç sahibi olduğu SYDV'lerimiz tarafından tespit edilmiş 2 milyonu aşkın haneye, hane başı 1.100 TL tutarında 'Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı' ödemesi gerçekleştireceğiz." dedi.

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