1100 TL yardım parası kurbanda verilecek mi? Kurban Bayramı pandemi parası ne zaman verilecek?

Daha önce e-devlet üzerinden başvurmuş ve ihtiyaç sahibi olduğu SYDV'lerimiz tarafından tespit edilmiş 2 milyonu aşkın haneye, hane başı 1.100 TL tutarında ödenecek Kurban Bayramı pandemi parası ne zaman verilecek? 1100 TL yardım kurbanda verilecek mi?