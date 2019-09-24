11 yıldır aşk yaşayan oyuncu çift İnci Türkay ve Atilla Saral, Londra'da evlendi

24.09.2019 15:41

Bir döneme damga vuran Sihirli Annem dizisinde "Betüş" karakteriyle akıllara kazınan başarılı oyuncu İnci Türkay, 11 yıldır usta oyuncu Atilla Saral ile aşk yaşıyor. Hayranlarına sürpriz yapan ünlü çift, Londra'da nikah masasına oturdu.

CUMARTESİ GÜNÜ EVLENDİLER

11 yıllık birlikteliklerini geçtiğimiz Cumartesi günü taçlandıran çift, sade bir törenle evlendi. Çiftin nikah merasimine sadece yakın dostları katıldı.

LONDRA'YA TAŞINMIŞLARDI

Geçtiğimiz aylarda Atilla Saral, sevgilisi İnci Türkay için 15 yıl önce İstanbul'dan ayrılarak yaşamaya başladığı Assos'tan Londra'ya taşınmış, Türkay ile yaşamaya başlamıştı. İlk evliliğinden Ali adında bir oğlu olan İnci Türkay, oğlunun okulu sebebiyle uzun bir süredir Londra'da yaşıyordu.

Türkiye'den taşınan oyuncu İnci Türkay, İngiltere'de diksiyon kursları veriyor. Atilla Saral ise İngiltere'de bir restoran açma planıyla Türkiye'den taşınmıştı.