11 yıl önceki büyük yangının izi silindi, fidanlar ağaca dönüştü



TÜRKİYE'nin en büyük orman yangını olarak tarihe geçen ve 16 bin hektar alanın yok olduğu Taşağıl yangını sonrası 2009'da bölgede farkındalık yaratmak amacıyla oluşturulan 'ağaç mezarlığı'nda, ormanda kaybedilen ağaç türleri adına tek tek mezar yapıldı ve içine de o ağacın fidanı dikildi. 13 tür ağaç, mezarlarında yeniden doğdu.

Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Taşağıl Mahallesi'nde, 31 Temmuz 2008 tarihinde çıkan ve 5 gün sonra kontrol altına alınabilen Taşağıl orman yangını, Türkiye'nin en büyük orman yangını olarak tarihe geçti. Manavgat ve Serik ilçeleri sınırlarında 16 bin hektar ormanlık alanın kül olduğu yangında yüz binlerce ağaç ve canlı yok oldu. Yangının hemen sonrasında bölgede, Orman Genel Müdürlüğü'nce (OGM), içinde yangına dayanıklı türlerin de olduğu ağaçlandırma çalışması başlatıldı.

13 AĞAÇ TÜRÜ İÇİN SEMBOLİK MEZAR

Türkiye'nin en büyük orman yangınını hafızalarda tutmak amacıyla, Taşağıl'da bir merkez oluşturuldu. Köprülü Kanyon rafting merkezlerinin de bulunduğu alanda, yangına ait acı fotoğrafların yanı sıra yangında kaybedilen 13 ağaç türüne ait sembolik mezarlar yapıldı. Ağaç mezarlığında, orman yangınında yok olan kızılçam, fıstık çamı, zeytin, sandal, defne, zakkum, akça ağaç, selvi, mezarlık selvisi, keçi boynuzu (harnup), mart mersini, çitlenbik ve diken ardıç mezarı bulunuyor.

MEZARLARINDA BÜYÜDÜLER

Serik Taşağıl Yanan Orman Alanlarının Rehabilitasyonu ve Yangına Dayanıklı Orman Tesisi Projesi (YARDOP) kapsamında Taşağıl Orman İşletme Müdürü Zeki Tuncer döneminde kurulan merkezde, yangında kaybedilen yüz binlerce ağacı anımsatmak için oluşturulan 13 mezarın her birinin baş kısmına, yangında zarar görmüş hali konuldu. Mezarın iç kısmına da fidanları dikildi. 11 yıl önceki büyük acıların anılarını hatırlatan ağaç mezarlığında ağaçların yangından zarar görmüş halleri yıllar içinde yok olurken, mezar içlerine dikilen fidanları ise 10 yıl sonra birer ağaca dönüştü.

'BİR KİBRİT BİR BOMBA GİBİDİR'

Orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturulmak istenen alanda ayrıca yangın gününün hava sıcaklığını gösteren termometre bulunuyor. Termometrede, 31 Temmuz 2008'de bölgedeki hava sıcaklığı 57 derece gösteriliyor. Üzerinde ise 'Ormanlarımız yandıkça küresel ısınma artar' uyarısı var. Termometrenin içinde bir kibrit, 2 metrelik füze şeklinde tasvir edilmiş. Ayrıca alanda 'tehlike geçmedi' uyarısıyla füze anıtı bulunuyor. Füzeyle de ormanlık alanda bir kibrit veya küçük bir ateşin, savaştaki bir füze veya bomba etkisi yaratabileceğine dikkat çekiliyor.

16 BİN HEKTARA 2,5 MİLYON AĞAÇ DİKİLDİ

Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, 2008 yılında Türkiye'nin en büyük orman yangını olarak tarihe geçen Taşağıl'da 16 bin hektar alanın yok olduğunu kaydetti. Dikici, YARDOP kapsamında aynı yıl başlatılan çalışmalarla alanın tamamen yeşillendirildiğini söyledi. 1 hektara 50-60 bin tohum ekildiğini, ekim ve dikimi yapılan ağaç sayısının 2 milyon 560 binin üzerinde olduğunu söyleyen Dikici, bu fidanların bugün 10 yaşına ulaştığını açıkladı. Dikici, kızılçam ağırlıklı dikimde, tutuşması veya yanması çam türlerine göre daha zor olan yangına dayanıklı türlerin de yer aldığını söyledi.



Kaynak: DHA

- Antalya