11 YAŞINDAKİ PİYANİST BÜRKEV 'GELECEĞE UMUT' BESTESİNİ 23 NİSAN İÇİN ÇALDI

Haber: Elif YAVUZ/İSTANBUL, DHA

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası solisti ve Devlet Sanatçısı unvanına sahip dünyaca ünlü piyanist Gülsin Onay'ın veliahtı olarak nitelendirdiği 11 yaşındaki İlyun Bürkev, koronavirüs günlerinden ilham alarak hazırladığı "Hope for Future" (Geleceğe Umut) bestesini 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için çaldı.11 yaşındaki piyanist İlyun Bürkev koronavirüs salgınından ilham alarak hazırladığı "Hope for Future" (Geleceğe Umut) bestesini 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için ilk kez çaldı. Bürkev, "Bu özel günde Atatürk tarafından tüm dünya çocuklarına armağan edilen 23 Nisan Çocuk Bayramımızda yarının büyükleri biz çocuklar ve her birinin içinde bir çocuk saklı olan büyüklerimizle bu dünyayı iyileştireceğimizden ve bu zor süreçleri atlatacağımızdan eminim. 23 Nisan sebebiyle İzmir'de vereceğim iki konserin ileri bir tarihe ertelendi. Bu konser yerine kalplerimize ümit dolması için yazdığım 'Hope for Future' adlı bestemi sizlere çalacağım. Bayramımızın tüm dünya çocukları ve tüm dünyaya sevgi, barış, mutluluk getirmesi dileğiyle" diye konuştu.

Gülsin Onay ise 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak, "Bu zor dönemlerde okula gidemeyen çocukları, velileri gösterdikleri başarı ve sabır için tebrik ediyorum. Müzik ve sanat hep yanımızda olsun. Bugünlerde özellikle müziğin iyileştirici ve birleştirici gücü hepimize yardım etsin. Çok yetenekli 11 yaşındaki İlyun Bürkev 'Geleceğe Umut' adında çok güzel bir beste yapmış. Birlikte güzel çalışmalar yapıyoruz. Uzaktan da olsa devam ediyoruz. Ona başarılar dilerken tüm çocukların da bayramını kutluyorum" dedi.

Kaynak: DHA