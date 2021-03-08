11 yaşındaki kız çocuğu kahve yapıyor, servis yapıyor, kasada hesap alıyor
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11 yaşındaki kız çocuğu kahve yapıyor, servis yapıyor, kasada hesap alıyor

08.03.2021 12:06 | Son Güncelleme: 08.03.2021 12:13
11 yaşındaki kız çocuğu kahve yapıyor, servis yapıyor, kasada hesap alıyor

Şırnak'ın Uludere ilçesinde 11 yaşındaki Cemre Nur, babasının iş yerinde babasına yardım ediyor.

Şırnak'ın Uludere ilçesinde 11 yaşındaki Cemre Nur, babasının iş yerinde babasına yardım ediyor.

11 yaşındaki Cemre Nur kafeye gelen müşterilere kahve yapıyor, servis yapıyor, hesap alıyor ve girişte kolonya şeker ile müşterileri karşılıyor. Girişimci Müslüm Aygün'ün kızı Cemre Nur işte olduğu kadar derslerinde de başarı gösteriyor. Cemre Nur, pandemi sürecinde uzaktan görülen eğitimde ebada sınıfında 1. seçildi. Pandemi döneminde boş zamanlarında babasına yardıma gelen Cemre Nur, okulların örgün eğitime geçmesiyle birlikte hafta sonları babasına yardıma geliyor. Müşteriler Cemre Nur'un yaptığı kahveleri çok beğeniyor, özellikle Cemre Nur'un kahve yapmasını istiyorlar. Müşteriler Cemre Nur'a sürprizler yapıp okuma kitapları getirip küçük kızı mutlu ediyor.

Babasının yanında çalışmayı çok sevdiğini söyleyen Cemre Nur Aygün, "6. sınıfa gidiyorum 11 yaşındayım pandemi döneminde uzaktan eğitimde ebada 1. oldum boş pandemi sürecinde boş zamanlarımda babama yardım ediyordum. Okulların açılmasıyla birlikte hafta sonları babama yardım ediyorum hafta içi okula gidiyorum aynı zamanda derslerimede çalışıyorum babamın yanında çalışmayı seviyorum kahve yapıyorum müşteriler çok beğeniyor, bazı müşterilerimiz bana sürprizlerle geliyorlar okuma kitabi getiriyorlar, ben kitap okumayı çok seviyorum, çok mutlu oluyorum. Hayallerimde iç mimar olmak var, evde resim çalışmaları yapıyorum resimlerimi çok beğeniyorum" dedi.

Girişimci Müslüm Aygün, "Yaklaşık 2 yıldır Uludere'de Artukbey Kuruyemiş kafe işletmecisi olarak hizmet veriyorum. Pandemi sürecinden bizde etkilendik kafelerin kapanmasıyla birlikte o süreçte eleman çalıştıramadık bu zaman diliminde kızım bana yardıma geliyor, benim olmadığım zamanlar kafeye bakıyor, müşteriler yaptığı kahveden çok memnun, burada yokken müşteriler küçük kız nerede diye soruyorlar. Anne çocuğuna sadece nefes verebilir, baba ise hayatı öğretir, kızımın bana yardım etmesi sadece yardım etmek değil, hayata dair şimdiden bir şeyler öğrenmesi demektir" diye konuştu. - ŞIRNAK

11 yaşındaki kız çocuğu kahve yapıyor, servis yapıyor, kasada hesap alıyor
11 yaşındaki kız çocuğu kahve yapıyor, servis yapıyor, kasada hesap alıyor
11 yaşındaki kız çocuğu kahve yapıyor, servis yapıyor, kasada hesap alıyor
11 yaşındaki kız çocuğu kahve yapıyor, servis yapıyor, kasada hesap alıyor
11 yaşındaki kız çocuğu kahve yapıyor, servis yapıyor, kasada hesap alıyor
11 yaşındaki kız çocuğu kahve yapıyor, servis yapıyor, kasada hesap alıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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