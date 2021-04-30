11 yaşındaki fenomen Fevzi Kaan Türker, ilk şarkısını aşk acısı çekenler için yazdı

Org çalarak söylediği şarkılarla kısa sürede fenomen olan 11 yaşındaki Fevzi Kaan Türker, Haberler.com'un YouTube kanalına konuk oldu. Nasıl fenomen olduğunu anlatan Türker, aşk acısı çekenler için yazdığı ilk şarkısı 'Hayatımı Sana Devrettim'i de seslendirdi.