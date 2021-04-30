11 yaşındaki fenomen Fevzi Kaan Türker, ilk şarkısını aşk acısı çekenler için yazdı
Org çalarak söylediği şarkılarla kısa sürede fenomen olan 11 yaşındaki Fevzi Kaan Türker, Haberler.com'un YouTube kanalına konuk oldu. Nasıl fenomen olduğunu anlatan Türker, aşk acısı çekenler için yazdığı ilk şarkısı 'Hayatımı Sana Devrettim'i de seslendirdi.
Şarkı söyleyerek çektiği eğlenceli videolarla kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturan Fevzi Kaan Türker, Haberler.com'un YouTube kanalına konuk olarak Enes Özdemir'in sorularını yanıtladı. 11 yaşında fenomen olan Fevzi, programda hayallerinden bahsetti.
Fevzi Kaan Türker, Enes Özdemir'in "İlk videonu nasıl çektin?", "Canlı yayın açtığında kaç istek şarkı geliyor?" ve "Sokakta sana karşı ilgi nasıl?" gibi sorularına da cevap verdi.