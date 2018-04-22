11. Ulusal Zeytinyağı Oskarları Ödül Töreni"

Zeytin Dostu Derneği, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) iş birliğiyle düzenlenen "11. Ulusal Zeytinyağı Oskarları"nda en iyi üreticiler ödüllendirildi.

Zeytin Dostu Derneği Başkanı Murat Çetin, kentteki otelde düzenlenen programda derneğin 2006 yılında zeytinin önemini anlatmak adına gönüllüler tarafından kurulduğunu söyledi.

Amaçlarının, Türkiye ve dünyada zeytinin korunması ve çoğaltılmasına yönelik çalışmalar yapmak olduğunu ifade eden Çetin, bunun yanında üreticileri ve tüketicileri her anlamda bilinçlendirmek istediklerini, bunun için de aralıksız çalıştıklarını belirtti.

Çetin, törene katılan firma sayısının her geçen gün arttığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Zeytin, Mezopotamya'dan dünyaya yayılmıştır. Mardin'in Derik ilçesinde bulunan zeytinler, dünyanın ilk zeytinleri diyebiliriz. Onun için zeytinin ana vatanı bizim coğrafyadır. Türkiye, son yıllarda yapılan dikimlerle en çok zeytin ağacı olan ikinci ülke konumuna geldi. Türkiye'de 41 ilde zeytin üretimi yapılmaktadır. Dünyada 194 milyon toplam yağ üretimi varken bunun sadece 3 milyon tonu zeytinyağıdır."

GTB Yönetim Kurulu Başkanı Akıncı

GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı da zeytinin bölge için hayati önem taşıdığını, zeytinin tanıtılması, ihracatının ve üretiminin artırılmasına yönelik çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Zeytinin her dönemde barışın simgesi olduğuna dikkati çeken Akıncı, kent için zeytinin oldukça önemli gelir kapısı olduğunu ve on binlerce ailenin bu ürün sayesinde evlerine ekmek götürdüklerini anlattı.

Akıncı, zeytin üreticilerinin bilinçli olmasının faydalarına değinerek, şöyle konuştu:

"Zeytin, gerek üreticimiz gerekse de sanayicilerimiz için vazgeçilmez tarım ürünlerimizin başında gelmekte. Zeytin ve Zeytinyağı Rekoltesi Ulusal Resmi Tespit Heyeti'nin raporlarına göre, Gaziantep'te 8 milyonun üzerinde zeytin ağacı var ve bunların yaklaşık yarısı şu an ürün vermekte. Dönemsel rekolte düşüşleri yaşanıyor ama zaman içinde yeni yetişen ağaçların da ürün vermeye başlamasıyla bu geçici kayıplar en asgari seviyeye düşecektir.

Zeytinde hedefimiz sektörde hep üst sıralarda yer almak. Zeytinin bol olduğu, tüm bölgelerimizde yetiştiği zengin bir coğrafyada yaşıyoruz ama ne yazık ki zeytin yetiştiriciliği ve zeytinyağı kullanımı konusunda dünyada istediğimiz yerde olduğumuzu söyleyemeyiz."

Konuşmaların ardından kimyasal analiz testinden başarıyla geçen 82 zeytinyağı üreticisine çeşitli hediyeler verildi.