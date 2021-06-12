11 Temmuz'da Bulgaristan'da oy kullanacaklar korona virüs aşısı olabilecek
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11 Temmuz'da Bulgaristan'da oy kullanacaklar korona virüs aşısı olabilecek

11 Temmuz'da Bulgaristan'da oy kullanacaklar korona virüs aşısı olabilecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

11 Temmuz'da Bulgaristan'da yapılacak seçimlerde oy kullanacak vatandaşlar aşılarını yaptırabilecek.

11 Temmuz'da Bulgaristan'da yapılacak seçimlerde oy kullanacak vatandaşlar aşılarını yaptırabilecek.

BAL-GÖÇ, BGF Federasyon ve BRT Konfederasyon Onursal Başkanı Turhan Gençoğlu yaptığı açıklamada, "11 Temmuz tarihinde Bulgaristan da yapılacak seçimler gerek ülkemizde yaşayan ve gerekse orada yaşayan kardeşlerimizin geleceği açısından büyük önem arz etmektedir. Bir bütün olarak bölünmeden hareket ederek bu seçimlere gereken ilgi ve katılımın olacağına inancım tam olup, değerli çalışma ve katkılarınızın çok önemli olduğunu da özellikle belirtmek isterim. Ayrıca, Bulgaristan'a giderek oy kullanabilecek kardeşlerimiz için isteyenlere beklemeden Covid-19 aşısı olabilmeleri için tüm organizasyonlarında yapıldığını öğrenmiş bulunmaktayız. Seçimlerin komşumuz, dostumuz, ortak çıkarlarımız olan Bulgaristan için hayırlara vesile olmasını diler, hepinize sağlıklı günler dileklerimle sevgi ve saygılarımı sunarım" dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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