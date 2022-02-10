11 Şubat hangi okullar tatil sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Ülke genelinde yaşanan soğuk hava dalgası nedeniyle bazı illerde yoğun kar yağışı devam etmekte. 9 10 Şubat günlerinde bazı okulların tatil edilmesinin ardından öğrenciler ve öğretmenler "Yarın 11 Şubat'ta okullar tatil mi?" sorusuna yanıt aranıyor. İşte ilkokul, ortokul, liselerde okullarda kar tatili var mı? 11 Şubat hangi okullar tatil? 2022 11 Şubat okullar tatil mi, nerede yok? sorularının yanıtı...

11 ŞUBAT HANGİ OKULLAR TATİL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılara göre kar tatili haberleri peşpeşe gelmeye devam ediyor. 8 - 9 Şubat günlerinde illerde kar tatili verilmesinin ardından kar yağışı devam eden illerde yaşayan öğrenciler 11 Şubat Cuma günü için tatil olup olmadığı merak ediliyor.

Henüz sadece Çankırı'da tatil olacağı belirtilmiştir.

11 ŞUBAT YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Çankırı'nın Çerkeş, Orta ve Yapraklı ilçelerinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi.

Çerkeş Kaymakamlığından yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçedeki tüm ilk ve orta dereceli okulların 10-11 Şubat 2022 Perşembe ve Cuma günleri tatil edildiği belirtildi.

Orta ve Yapraklı Kaymakamlığından yapılan açıklamada da ilçe genelinde yoğun kar yağışı ve fırtına beklendiğinden eğitime bir gün ara verildiği, Yapraklı ilçesinde eğitim faaliyetlerinin online olarak yapılacağı kaydedildi.

Ayrıca ilçelerde engelli, hamile ve 12 yaş altı çocuğu olan (ebeveynlerden birinin) kamu personelinin de izinli sayılacağı ifade edildi.

NOT:11 Şubat'ta kar tatili ile ilgili hiçbir ilden henüz açıklama gelmedi. Kar tatili açıklamaları geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

10 ŞUBAT'TA KAR TATİLİ OLAN İLLER

KARAMAN

Karaman'da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle merkez ve merkeze bağlı yerleşim yerlerindeki okullar 10 Şubat 2022 Perşembe günü 1 gün süreyle tatil edildi.

Karaman Valiliği, okulların tatil edilmesiyle ilgili olarak yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Yoğun kar yağışı ye buzlanma sebebiyle ulaşımda yaşanabilecek muhtemel olumsuzluklar nedeniyle ilimiz merkez ve merkeze bağlı okullarda 10 Şubat 2022 Perşembe günü yüz yüze eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayılacaktır" denildi.

NİĞDE

NİĞDE'de yoğun kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçebilmek amacıyla yarın il genelinde eğitime 1 gün ara verildi.

Niğde'de il genelinde yoğun kar yağışı nedeniyle olumsuzluk yaşanmaması için yarın eğitime 1 gün ara verildi. Niğde Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Niğde il genelinde devam eden yoğun kar yağışı nedeni ile ulaşımda meydana gelebilecek aksaklıklara karşı alınacak önlemler kapsamında Niğde il merkezi ve merkeze bağlı köy ve kasabalar ile ilçelerimizdeki ilkokullar, ortaokullar ve liseler ile rehabilitasyon merkezlerinde eğitime 10-02-2022 tarihinde 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca yine aynı sebeplerden dolayı kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personelimiz idari izinli sayılacaklardır."

KONYA

Konya'nın 24 ilçesinde kar yağışı sebebiyle okullarda yüz yüze eğitime 1 gün süreyle ara verilerek, uzaktan eğitim kararı alındı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile kar yağışı, tipi ve buzlanma sebebiyle Akşehir, Akören, Altınekin, Beyşehir, Bozkır, Cihanbeyli, Çeltik, Çumra, Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Emirgazi, Ereğli, Güneysınır, Halkapınar, Ilgın, Hadim, Hüyük, Kadınhanı, Karapınar, Sarayönü, Taşkent, Tuzlukçu, Yunak ilçelerinde yüz yüze eğitime 10 Şubat 2022 Perşembe günü 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi. Açıklamada, bu ilçelerde eğitime uzaktan eğitim sistemi ile devam edileceği kaydedildi.

Öte yandan, merkez Selçuklu, Karatay ve Meram ilçelerinin ilçe merkezleri dışında kalan kırsal mahallelerinde ve taşımalı eğitim kapsamında öğrencisi taşınan yerleşim yerlerinde İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 10 Şubat 2022 Perşembe günü 1 gün süreyle yüz yüze eğitime ara verilerek, uzaktan eğitim kararı alındığı bildirildi.

AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar'da olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime verilen ara bir gün daha uzatıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava koşullarına bağlı olarak yollarda oluşabilecek buzlanma ve kar sürgünü nedeniyle il genelinde taşımalı eğitime verilen aranın 10 Şubat Perşembe gününü de kapsayacak şekilde uzatıldığı bildirildi.

ÇANKIRI

Çankırı'nın Çerkeş, Orta ve Yapraklı ilçelerinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi.

Çerkeş Kaymakamlığından yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçedeki tüm ilk ve orta dereceli okulların 10-11 Şubat 2022 Perşembe ve Cuma günleri tatil edildiği belirtildi.

Orta ve Yapraklı Kaymakamlığından yapılan açıklamada da ilçe genelinde yoğun kar yağışı ve fırtına beklendiğinden eğitime bir gün ara verildiği, Yapraklı ilçesinde eğitim faaliyetlerinin online olarak yapılacağı kaydedildi.

Ayrıca ilçelerde engelli, hamile ve 12 yaş altı çocuğu olan (ebeveynlerden birinin) kamu personelinin de izinli sayılacağı ifade edildi.

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