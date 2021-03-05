11 şehidimiz için mesaj yayınlayan Demirtaş'ın, "Şehit" yerine "Yaşamını yitiren askerler" demesi büyük tepki çekti
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11 şehidimiz için mesaj yayınlayan Demirtaş'ın, "Şehit" yerine "Yaşamını yitiren askerler" demesi büyük tepki çekti

05.03.2021 15:44 | Son Güncelleme: 05.03.2021 16:17

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Bitlis'te helikopter kazasında şehit olan 11 asker için mesaj gönderdi. Mesajında askerlerimiz için "Yaşamını yitiren askerlere Allah'tan rahmet diliyorum" diyen Demirtaş'ın "Şehit" ifadesini kullanmaması tepki çekti.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Bitlis'te askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 11 askerimiz için sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı.

Mesajında "Bitlis'teki helikopter kazasında yaşamını yitiren askerlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar, ailelerine sabır diliyor, acılarını yürekten paylaşıyorum" ifadelerine yer veren Demirtaş'ın askerlerimiz için "Şehit" ifadesini kullanmaması dikkat çekti.

11 şehidimiz için mesaj yayınlayan Demirtaş'ın paylaşımı büyük tepki çekti

"ŞEHİT" DEMEMESİ TEPKİ ÇEKTİ

Demirtaş'ın gönderisinin altına yorum yapan birçok sosyal medya kullanıcısı duruma tepki gösterdi.

İşte paylaşımın altına yapılan yorumlardan bazıları;

- Askerlere! Senin askerin değil anlaşılan

-Samimiyetsiz tweet

- Şehit olan askerlerimiz için olacaktı

-Askerler değil şehit askerlerimiz diyeceksin

- Yaşamını yitiren değil; ŞEHİT

- 1 askerlere değil ASKERLERİMİZE, 2 yaşamını yitiren değil ŞEHİTLERİMİZE denilmeli. Eğer başka bir ülke vatandaşı kimliği taşımıyorsanız.

11 şehidimiz için mesaj yayınlayan Demirtaş'ın, 'Şehit' yerine 'Yaşamını yitiren askerler' demesi büyük tepki çekti

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