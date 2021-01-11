11 Ocak 2021 Show Yayın Akışı
11 Ocak 2021 Pazartesi günü Show yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Show yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Show yayın akışında neler var merak ediliyor. Show kanalında bugün neler var?
Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
SHOW YAYIN AKIŞI
00:15 Ramo
00:15 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
02:30 Çukur
02:45 Ramo
02:45 Alev Alev
05:00 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu
05:15 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
06:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
06:00 Çocuktan Al Haberi
07:30 Yeni Gelin
07:30 Yerli Dizi
09:45 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
10:00 Pazar Sürprizi
11:30 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu
12:30 Adını Feriha Koydum
13:00 Ramo
15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
17:00 Çocuktan Al Haberi
18:45 Show Ana Haber
20:00 Arıza
20:00 Çukur
Kaynak: InterSinema.com