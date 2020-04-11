11 Nisan 2020 TRT spor Yayın Akışı 11 Nisan 2020 Cumartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT SPOR YAYIN AKIŞI 00:40 Bundesliga 01:00 İtalya - İspanya 01:20 2010 Dünya Kupası En Güzel Goller 01:30 Galler - Belçika 02:40 Futbol Akşamı 03:10 Futbol Akşamı 03:40 Bundesliga 04:00 İngiltere - İzlanda 04:10 Almanya - İtalya 05:40 İngiltere Premier Lig Goller 05:55 Spor Kitaplığı 06:00 Spor Artı 06:30 Premier Lig 06:55 Spor Kitaplığı 06:58 İstiklal Marşı 07:00 Formula E Sokak Yarışları 07:00 Hava Yarışları 07:25 Liverpool Goller 07:50 Spor ve Sağlık 07:55 Kamu Spotu: Evde Spor 08:00 İlk Baskı 08:00 Dünyanın En Güçlü Adamları 08:50 Takvim Yaprakları 08:55 Hava Durumu 09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni 09:00 Salto 09:15 Süper Lig Özetler 09:30 Orhan Ayhan'la 09:45 Nedir, Nasıl Oynanır? 09:55 Kamu Spotu: İşte Spor 10:00 Spor Bülteni 10:00 Unutulmaz Maçlar 10:25 Kamu Spotu: Evde Spor 10:30 Bir Oyundan Fazlası 10:55 Takvim Yaprakları 11:00 İngiltere - İzlanda 11:40 Kırkpınar Başpehlivanlık Güreşleri 12:00 Michael Jordan Belgeseli 12:40 Siyah Beyaz Anılar 12:55 Spor Kitaplığı 12:55 Kamu Spotu: Evde Spor 13:00 Spor Bülteni 13:00 Spor Manşet 13:30 Unutulmaz Olimpiyat Zaferleri 13:55 Spor Kitaplığı 14:00 Real Madrid - Atletico Madrid 14:00 Spor Bülteni 14:55 Kamu Spotu: İşte Spor 15:00 Lig Hatırası 15:25 İngiltere Premier Lig Özetler 15:45 Premier Lig 15:55 Kamu Spotu: İşte Spor 16:00 Fransa - İzlanda 16:00 Galler - Belçika 17:40 Siyah Beyaz Anılar 17:55 Kamu Spotu: Evde Spor 18:00 Spor Merkezi 18:00 Spor Bülteni 18:30 Unutulmaz Maçlar 19:00 Unutulmaz Maçlar (2002) 20:00 Spor Bülteni 20:30 Lig Hatırası 20:45 Lazio Goller 21:00 Lig Hatırası 21:00 Portekiz - Galler 21:30 Chelsea Goller 22:00 Spor Akşamı 22:40 Lig Hatırası 23:00 Unutulmaz Maçlar 23:00 Almanya - İtalya Kaynak: InterSinema.com